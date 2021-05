Mariano Closs: “Podés prescindir de Messi, pero no del arquero”

El conductor de “ESPN F12″, Mariano Closs, se refirió este miércoles al partido que el conjunto millonario disputará a la noche contra el equipo colombiano por la quinta fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores, donde River jugará sin arquero profesional y con un futbolista de campo defendiendo los tres palos.

“La expectativa de hoy es desde la curiosidad. Lo que se va a vivir en un par de horas en el estadio de River tiene que ver con lo inédito, lo raro, lo llamativo”, dijo Closs. Además, comparó la antesala del partido de hoy con la final contra Boca en la copa 2018.

#ESPNF12 📺 | ESPN



EL DÍA DEL MORBO



Altas expectativas por la presencia de un futbolista de campo en el arco de River esta noche. ¡Todos esperan este partido atípico! pic.twitter.com/5LKu9pghe7 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 19, 2021

Luego, el periodista deportivo hizo una particular metáfora para explicar lo que sucederá en el estadio Monumental: “Jugar sin arquero es como jugar sin pelota. No tiene sentido. Ubiquémonos en espacio de nosotros. Los sonsos, los amateurs, los que jugamos entre amigos. Si no te viene tu arquero, es un problema”, comparó.

Finalmente, el relator concluyó su comentario con una sentencia contundente: “Podes prescindir de (Lionel) Messi, de Cristiano Ronaldo, de (Michel) Platini, de (Zinedine) Zidane, del que quieras, pero no podes jugar al fútbol sin arquero. Es como jugar sin pelota”, reiteró.

LA NACION