Almorzando con Juana: Guillermo Coppola contó la insólita estrategia de Diego Maradona para pasar las fiestas con él en la cárcel

A pesar de las idas y venidas en su relación, el hito del fútbol argentino Diego Armando Maradona y su exrepresentante, Guillermo Coppola, mantuvieron una amistad muy fuerte. Tal fue así que la noche previa al inicio de 1997, el futbolista fue a visitar al empresario a la cárcel y hasta quiso que lo detuvieran para poder quedarse con él.

Coppola pasó tres meses en prisión en 1996, luego del hallazgo de una bolsa con 40 gramos de cocaína en un jarrón del departamento que ocupaba en la ciudad de Buenos Aires, hasta que lo liberaron en enero del siguiente año. Su amistad con Maradona traspasó fronteras y el futbolista lo acompañó en lo que su exrepresentante definió como “uno de los momentos más duros” de su vida.

En diálogo con Juana Viale en Almorzando con Juana (eltrece), y consultado por Rodolfo Barbano, otro de los invitados, Coppola reveló cómo fue la noche en la que Maradona fue a visitarlo a la cárcel de Caseros. “Fue inolvidable. Era 31 de diciembre y teníamos una mesa preparada. Los chicos de la parrilla de La Raya me mandaron un lechón gigante. Era espectacular”, comenzó.

“Eran las diez de la noche y [golpeó la mesa] me llamaron: ‘¡Coppola, lo buscan!’ ¿Quién? Pensé que me iba en libertad, qué bueno. Porque lo mío era una causa armada. Pero bajé y estaba Diego ahí. Me acuerdo y lloro, porque no me puedo olvidar de ese momento”, prosiguió, mientras trató de contener la emoción ante las cámaras.

Guillermo Coppola reveló la insólita estrategia de Diego Maradona para pasar las fiestas con él.

Coppola se mostró sorprendido ante el motivo por el que el futbolista acudió hasta la cárcel en la que se encontraba. “Nos dimos un abrazo, un beso, ‘¿qué hacés?’. Y me dice: ‘Te vine a ver. Quiero quedarme con vos’. Pero esa no era mi casa. ‘No te podés quedar acá', le dije. Y se fue a hablar con el director”, relató el empresario.

“Me quiso pegar para quedarse detenido”

Alrededor de 15 minutos después, apareció el director. “Me dijo: ‘Usted tiene un amigo que es increíble. Me quiso pegar para quedarse detenido’. Yo no lo podía creer, entendí que quería pagarle. Diego me dijo: ‘Guille, no me dejan, porque si le pego, me llevan a otro sitio, una alcaldía o no sé dónde’. Le dije que se fuera y me dio dos mil pesos. Pero, ¿de qué me servía ese dinero? Si allá la moneda de cambio era la tarjeta de teléfono”, comentó entre risas.

El empresario relató que, luego de la visita del futbolista, terminó la cena de fin de año y regresó a su celda. “A la media hora, me advirtieron de que fuera al sector de la calle. Estaba Diego en el cordón de la vereda, con las manos y la cabeza entre las rodillas en él. Solo para estar cerca de mí, un 31 de diciembre. Esa era la relación que teníamos en el momento más duro que me tocó vivir”, apuntó entre lágrimas.

ARCHIVO-. Maradona visitó a Coppola cuando estaba detenido para pasar las fiestas con él. AP - Archivo

Además, Coppola admitió que extraña a su compañero: “Ya pasó [lo de la cárcel] y está superado, pero Diego es un amigo que se fue. El dinero [los dos mil pesos] me sirvió para poder ir al teléfono público, llamar a Claudia [Villafañe] y decirle que estaba allá. Lo vinieron a buscar y se lo llevaron para festejar”, concluyó.