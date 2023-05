Masters 1000 de Madrid: un influencer recibió un duro pelotazo de Zverev y Carlos Alcaraz tuvo una inesperada respuesta

escuchar

Este martes y luego de una hora y medio de partido, el cual se disputó sobre tierra batida, Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev en dos sets por 6-1, 6-2, asegurándose así el paso a los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Aunque el desempeño de ambos jugadores fue aplaudido tanto en los medios como en las redes, uno de los momentos más comentados del encuentro no tuvo que ver con lo que sucedió en la cancha, sino en las gradas. Y es que, en medio del encuentro, el tenista alemán realizó un saque que alcanzó a golpear en la cara a un destacado influencer que disfrutaba el espectáculo ubicado en primera fila.

Un influencer recibió un duro pelotazo de Zverev y Carlos Alcaraz tuvo una inesperada respuesta

El tenis no se encuentra incluido en la lista de los deportes de contacto, pero los tenistas no están exentos de sufrir alguna lesión durante los partidos y, al parecer, los espectadores tampoco. Esto quedó evidenciado en uno de los encuentros más recientes del cuarto Masters 1000 de la temporada, cuando Mario Alonso Gallardo -popularmente conocido como DjMariio- recibió un pelotazo en el ojo mientras alentaba a su compatriota en el partido contra Alexander Zverev.

El hecho sucedió en el marco del cuarto game del primer set, cuando el marcador iba 3-0 a favor del primer cabeza de serie en Madrid. Fue en ese momento cuando, tras un enérgico saque del jugador oriundo de Hamburgo, la pelota salió de la pista de tenis y, a pesar de la red que protege al público, llegó a golpear al popular youtuber en un ojo. Cabe destacar que no se trata de un golpe menor, ya que Zverev forma parte del ranking de saques de tenis más fuertes con una velocidad de 236.6 km por hora.

DjMariio junto al tenista español Carlos Alcaraz twitter @DjMaRiiO

El clip fue compartido por el mismo DjMariio en su perfil de Instagram, en donde escribió: “Me llevo un pelotazo por ir al tenis en primera fila”. Asimismo, al segundo del impacto puede verse como se saca los lentes de sol y se cubre la cara mientras le asegura a sus acompañantes que, efectivamente, le dieron “un bolazo”.

Entre los miles de comentarios que obtuvo la publicación, se destacó el de Carlos Alcaraz quien, con un tono humorístico, escribió: “Culpa mía que no la he pillado”. El mensaje del campeón palmareño superó los 3 mil Me Gusta.

La divertida respuesta de Carlos Alcaraz al golpe de DjMariio

El influencer -quien cuenta con un total de 3.5 millones de seguidores tan solo en su perfil de Instagram- dejó en claro que pasó una gran tarde sin importar lo sucedido. La misma quedó registrada en su Twitter, en donde publicó el minuto a minuto de la experiencia, incluyendo el golpe.

A modo de resumen de la jornada, realizó una recopilación de fotos y videos de los mejores momentos de su primera vez como espectador en vivo de un partido de tenis. “Viendo tenis desde 2005 y ha sido mi primera vez en persona. (Sergio) Ramos me ha llamado Mario, se acuerda de mí. Alcaraz aparte de ser el mejor es fifero, se ve los pack opening. Entre algunos puntos del partido Peña gritando Sube el Camino. Me he llevado un bolazo de Zverev”, escribió, junto a los registros de un evento que, con pelotazo y todo, rozó lo mágico.

