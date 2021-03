Mateo Klimowicz: el histórico debut en la selección Sub 21 de Alemania del jugador formado en Instituto

Tras algunas semanas de espera y de ansiedad, Mateo Klimowicz debutó con la selección de Alemania Sub 21 en la Eurocopa de la categoría. El volante ofensivo que juega en Stuttgart y fue formado en Instituto de Córdoba, ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 3-0 ante Hungría y sumó sus primeros minutos para el combinado de Stefan Kuntz.

Mateo, hijo de Diego, exgoleador de Instituto, de 20 años, ingresó a los 31 minutos de la segunda parte con la camiseta número 22 en su espalda. Si bien jugó apenas 15 minutos, dejó una buena impresión, según consignan algunos medios locales. Klimowicz también forma parte de la nómina del seleccionado alemán para enfrentar a Países Bajos, el 27 de marzo, y a Rumania, el 30, por el Grupo A.

Asi hacia su debut Mateo #Klimowicz, hijo de Diego; en el Sub 21 de la Selección #Alemana. pic.twitter.com/1IjZQMzwCo — D! Sports (@D_SPORTSTV) March 25, 2021

El cordobés tomo la opción de la ser parte del Sub 21 de Alemania, sin embargo, en una entrevista con Infobae contó que tiene como ídolo a Lionel Messi: “Siempre le presté atención a mi papá y él es la primera persona que me da consejos sobre el fútbol. Además de él, soy argentino así que mi ídolo es Lionel Messi, no importa cuánto nos diferenciemos como jugadores. Él es mi ídolo desde que tengo 10 años”.

La broma de Nicolás González compañero de Mateo Klimowicz por el debut en el seleccionado Sub21 de Alemania

El debut de Klimowicz en el seleccionado Sub 21 alemán no le impide que pueda hacerlo para la Argentina en el futuro. Sólo los partidos oficiales a nivel de mayores aseguran a los jugadores. Su caso no es el único para un argentino en esta competencia. En 2015 fue Cristian Battocchio quien defendió la camiseta de Italia. Hasta los 21 años tiene tiempo de tomar una determinación al respecto.

Este debut despertó el interés en el mundo del fútbol, tanto que Nicolás González, compañero de Mateo en Stuttgart, y jugador del seleccionado de Lionel Scaloni, aprovechó las redes sociales para hacerle una broma. En sus historias de Instagram, publicó una captura de pantalla en la que se lo ve a Klimowicz ingresando al juego ante Hungría y escribió: “Dale, traidor”.

Este torneo sirve para foguear a jóvenes futbolistas a nivel selección. Se realiza cada dos años y esta vez se encuentra dividido en dos etapas: una en marzo y otra en junio. Durante esta ventana se disputa la etapa de grupos, con 16 selecciones. Pasan a los cuartos de final los dos mejores de cada zona, conformada por cuatro equipos.

LA NACION