Mundial Qatar 2022: luego de una demora, partió el vuelo con todos los hinchas para alentar a la Selección frente a Países Bajos

Unos 15 hinchas que debían abordar un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Doha para ver a la selección nacional de fútbol en el Mundial Qatar 2022, sufrieron una demora por parte de las autoridades de la empresa hoy por la mañana en el Aeropuerto de Ezeiza porque el país de destino aún no les había aprobado la Hayya Card. Tras un par de horas, la línea de bandera logró destrabar el trámite, informaron a LA NACION.

Aerolíneas Argentinas había abierto un vuelo con tarifa promocional este fin de semana para quienes quisieran alentar a la selección nacional que el viernes 9 a las 16 jugará contra Países Bajos en los cuartos de final.

El viaje salía hoy martes 6 de diciembre a las 8.20 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con llegada a Doha el miércoles 7 y la vuelta para el lunes 12. Se ofrecía un viaje de 20 horas con solo una escala en Roma por un precio total de $741.038,70 -con impuestos incluidos- en el tipo de tarifa plus que permite viajar con una valija de despacho de hasta 23 kilos y una pieza de mano de hasta 10 kg. Mientras que viajando con la promoción, Business costaba $2.544.700,22 con hasta dos equipajes de 23 kg. y uno de 10. Los pasajes se agotaron en tan solo 48 horas.

El enojo de los pasajeros se debía a que la línea de bandera les exigía ese documento para ingresar a Qatar. Si bien se debe tramitar hasta cinco días antes de viajar por las demoras que puede haber en su aprobación, el vuelo se abrió recién a la venta el domingo con fecha de partida hoy lunes a las 8.20.

“A mi yerno le autorizaron la Hayya, pero a mi hija no. Es terrible, son muchos lo que están con este problema. No sabemos si van a demorar el vuelo, pero Aerolíneas Argentinas ya les dijo que pierden pasajes y no pueden cambiarlo hacia otro destino”, dijo una mujer a C5N hoy por la mañana.

Uno de los perjudicados por la falta de aprobación de la Hayya Card en un principio fue uno de los hermanos del jugador de la selección, Enzo Fernández. “Qatar no pide visa, el requisito que falta es la autorización de la Hayya Card y aún no me mandan el mail, pero ya dejaron entrar a otras personas que no la tenían”, dijo el joven a quien más tarde dejaron ingresar porque le había llegado la autorización desde Qatar.

En tanto, la Embajada de la Argentina en Qatar, ante la dilación de esta autorización, informó desde Twitter: “Todas las personas que viajan a alentar a Argentina deben contar con su Hayya Card aprobada antes de abordar vuelo con destino a Qatar e ingresar al país”. Esa autorización depende exclusivamente de Qatar, pero se indica que sus tiempos de autorización pueden dilatarse entre cinco y seis días.

“Tramité la Hayya el domingo, horas después de haber sacado el pasaje porque el vuelo se habilitó el sábado a la noche, pero no dan los tiempos, Aerolíneas no nos deja subir y Qatar es un desastre que no nos aprueben ya ese documento”, se quejó otro pasajero.

La tarjeta para entrar a Qatar y a los partidos de la Copa del Mundo se puede solicitar a través del sitio web oficial o mediante la app Hayya to Qatar 2022. Allí, habrá que crear una cuenta para realizar el trámite. Con la presentación de la documentación requerida, el trámite tarda entre cinco y seis días en ser aprobado.

La solución de Aerolíneas

Fuentes de Aerolíneas Argentinas informaron a LA NACION que unos 15 pasajeros fueron los demorados porque no tenían aprobado el Hayya, pero luego de “un salvoconducto que consiguió la empresa, todos pudieron embarcar”, dijeron.

“No tenían autorizado ese documento a través de la aplicación, así que los retuvimos hasta último momento a la espera que el sistema les diera la aprobación, pero como eso no sucedió, por una autorización que conseguimos, hicimos ese chequeo con nuestro propio sistema y pudieron ser habilitados todos”, informaron a este medio.

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, se encargó de aclarar lo ocurrido con los pasajeros desde su cuenta de Twitter: “Queremos aclarar respecto a las dificultades en el check-in del vuelo a Doha, que todos los pasajeros pudieron embarcar. Los inconvenientes radicaron en la presentación de la Hayya Card, que finalmente, gracias al trabajo del equipo de trafico se corroboró que estaban habilitados”.

Desde el 1° de noviembre, todas las personas que quieran viajar a ver el Mundial Qatar 2022 deben contar con la Hayya Card para poder ingresar en el país de Medio Oriente. Para sacarla, hay que cumplir con ciertos requisitos que exige el gobierno del Estado soberano árabe y que tienen que ver con constancia de alojamiento y entradas para algún partido.

Qué requisitos hay que cumplir para entrar a Qatar

Pasaporte al día. No se requiere Visa.

Certificado de vacunación contra el Covid. Si recibiste Sputnik se requiere una tercera dosis de otra vacuna.

Análisis PCR con resultado negativo hecho hasta con 72 horas antes de emprender viaje.

Ingresar los datos sanitarios en la página Ehteraz con lo que se obtiene un código QR que se solicitará en el aeropuerto y se debe tener la app para recorrer Qatar.

Se debe informar los datos del lugar del hospedaje durante la estadía.

Antes del 2 de diciembre se exigía poseer la tarjeta Hayya que se obtenía ante la compra de al menos una entrada para el partido. Al finalizar la fase de grupos ya no es una exigencia.

