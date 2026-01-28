MasterChef Celebity: quiénes recibieron el delantal gris ayer, martes 27 de enero

Ayer arrancó una semana nueva en MasterChef Celebrity (Telefe), que cada vez está más cerca de la final. En ese contexto, algunos participantes sorprendieron con sus platos y se salvaron de ir a la eliminación. En tanto, Ian Lucas, Evangelina Anderson y Rusherking recibieron el delantal gris, por lo que todavía tienen chances de salvarse en la noche de última chance.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebity: quienes recibieron el delantal gris ayer, martes 27 de enero

Este martes 27 de enero compitieron Evangelina Anderson, La Reini Gonet, Ian Lucas, Rusherking, Mariza Balli, El Chino Leunis y Cachete Sierra. En ese contexto, debieron cocinar platos dulces con ingredientes que encontraron bajo las cajas secretas que había en cada estación, que tenían galletitas y frutas.

Se les dio 50 minutos para hacer la presentación a cada uno. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de ganar 10 minutos más con una miniprueba. Tuvieron que pasar por seis postas en ocho minutos para hacer actividades comunes en las cocinas, como rallar zanahorias o exprimir un limón. Estas se hicieron en equipos y solo podían usar una sola mano. Los ganadores fueron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Cachete Sierra, quienes obtuvieron el tiempo extra.

El minidesafío de la gala de MasterChef Celebrity de este martes 27 de enero

En tanto, La Reini obtuvo como beneficio por haber ganado la medalla dorada la semana pasada una llamada para recibir consejos de alguien conocido. La influencer llamó a Walter, su profesor de cocina china. “¿Me viste cara de Maru Botana?“, le dijo el asesor a modo de chiste, dado que el desafío era de pastelería.

Una vez terminado el desafío, cada uno de los participantes pasó al frente para que el jurado probara sus platos. Marixa Balli y Cachete Sierra recibieron elogios por sus postres. En cambio, Rusherking fue el más criticado, algo que anticipó. “Ya les conozco las caras a todos. Olvídate, me van a matar”, afirmó. Incluso, para defender su plato, les tiró a los jurados que tienen “una mala onda” en frente de ellos, algo que no les cayó bien a Betular, Martitegui y de Santis.

Evangelina Anderson, Ian Lucas y Rusherking recibieron el delantal gris

Finalmente, Marixa Balli, Cachete Sierra, La Reini Gonet y el Chino Leunis subieron al balcón, con la posibilidad de cocinar en la gala de beneficios. En tanto, Ian Lucas, Rusherking y Evangelina Anderson recibieron el delantal gris que los lleva a la noche de última chance para lograr salvarse de la eliminación.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Esther Goris , actriz, fue la última eliminada.

, actriz, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

Esther Goris fue la última eliminada de MasterChef Celebrity NESTOR GARCIA - TELEFE

Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.