Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 12 de noviembre

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo eliminado. La conclusión de los jueces del programa se dio a conocer en la emisión del miércoles 12 de noviembre, y el participante que quedó fuera fue Luis Ventura.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Luis Ventura quedó eliminado

Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity este miércoles 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre, en el programa de MasterChef, un participante quedó eliminado. Se trata de Luis Ventura, quien no logró satisfacer a los jurados del certamen y tuvo que abandonar la competencia.

Su eliminación se produjo tras no lograr replicar correctamente el plato de desafío: una trucha confitada con curry verde y jengibre, receta del chef Tomás Treschanski.

En la gala de eliminación, Ventura, junto a Julia Calvo y Andy Chango, presentaron los platos de peor desempeño. El jurado eligió a Ventura como quien debía quedar eliminado.

Martitegui ya había notado graves fallos en el proceso de Ventura, como un corte de pescado incorrecto y la falta de una procesadora para el curry, lo que confirmó su mal resultado en la degustación.

Mientras se despedía de sus compañeros en medio de aplausos, Donato de Santis destacó que los platos de Ventura reflejaron su autenticidad.

“Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, sostuvo el periodista de espectáculos.

Luis Ventura fue el eliminado de MasterChef (Foto: Captura TV)

Ventura cerró su participación agradecido por la nueva experiencia: “Siempre fui un atrevido de la vida“, afirmó, comparando su paso por la cocina con otros desafíos inesperados en su carrera, como el teatro infantil, la revista o ser director técnico de fútbol. Aseguró que, aunque no se va como cocinero, al menos aprendió a usar utensilios básicos.

Finalmente, la conductora Wanda Nara le expresó su admiración y gratitud por su apoyo en su carrera. Ventura, con humor, bromeó con sus compañeros sobre el fin del “secreto profesional” y con llevarse muchos "chismes" de la competencia.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Además, Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef por motivos familiares, ya que busca estar cerca de su hija, Olivia, quien actualmente se encuentra escolarizada en Inglaterra. Subrayó la importancia de su rol materno al afirmar: “Ante todo, soy mamá.”

El periodista Esteban Mirol fue uno de los eliminados de la competencia Hernan Zenteno - La Nacion

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.