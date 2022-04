Nicolás Distasio cruzó a Horacio Pagani, quien amagó con irse: “Das vergüenza todos los domingos”

Los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Nicolás Distasio, mantuvieron este domingo por la noche un duro cruce. El experimentado periodista inició la discusión al mostrarse en desacuerdo con la implementación del VAR, y lo argumentó: “Ahora se sospecha de los árbitros y de los árbitros que están en el VAR”. Su comentario fue en relación al penal que, previa revisión del instrumento tecnológico, le otorgaron a River Plate, y le permitió a los dirigidos por Marcelo Gallardo abrir el marcador.

Acto seguido, su compañero acotó: “Hoy, Boca debió terminar con nueve hombres y el VAR dijo que no. Sospechoso”. Entre risas, Horacio le respondió irónicamente: “Jajaja. Extraordinaria posición neutral de un periodista. El penal de River fue penal, y Boca tenía que terminar con nueve hombres”. Sin inmutarse, Distasio reafirmó que “(Jorman) Campuzano y (Marcos) Rojo debieron irse expulsados”.

Para argumentar su defensa, Pagani le dijo a Distasio que, en el encuentro de River, “Enzo Pérez también tendría que haber sido expulsado”. Sin bajar el tono, Nicolás le recordó que un jugador de Banfield le pegó a (José) Paradela y la infracción ameritaba la roja también. “Pero no lo dicen. Hablan solamente de una jugada puntual. Por favor”, dijo provocativamente.

Tras poner la voz por encima de su compañero, el experimentado periodista volvió a recurrir al sarcasmo para decirle: “Llegó la neutralidad. Habla la neutralidad. El periodismo. Ahí habla el periodismo. Jajaja”. El cronista identificado con River le contestó con dureza: “Se les nota la camiseta a Horacio”. Esta frase hizo estallar a Pagani, quien respondió con un fuerte exabrupto: “¿Qué camiseta, pel...?”.

Luego, el panelista le hizo un especial pedido a su compañero: “Entonces, no me descalifiques como periodista”. Después, Pagani le preguntó: “¿Vos decís que esos de River, o no? ¿Vos no sos de River?”, a lo que Distasio replicó: “Yo, sí”. Tras lo cual Horacio contestó: “Yo no soy de Boca, carajo”. El tono del intercambio se intensificó cuando Nicolás desafió a su colega: “No lo decís”. En ese momento, el cronista amagó a levantarse y acercarse de frente al cronista, aunque luego desistió. Sin embargo, no dejó de insultarlo: “Escuchame, pel.... Pero sacame a este logi”.

“Yo soy un periodista” afirmó Distasio. “¿Vos sos periodista?”, le repreguntó Pagani. Firme en su postura, Nicolás le devolvió la pregunta y lo crítico duramente: “¿Vos sos periodista? ¿En serio? Si das vergüenza todos los domingos...”. Como si estuviera en el barrio, “Puchi” retrucó: “Un poquito más que vos, papá”. Por último, Distasio señaló: “No. Anti River total. La gente no te cree por anti River”.