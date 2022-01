Nicolás Otamendi mostró su fanatismo por River con un detalle y ahora los hinchas si ilusionan

Si bien la mayoría de los jugadores de la selección tienen contratos con clubes europeos, en general, su pasión por los equipos argentinos con los que crecieron no se vence y llevan ese amor a todos lados. Al menos así sucede con Nicolás Otamendi, quien hace más de siete años despliega su talento en el Viejo Continente, pero cuyo corazón parece estar siempre con su amado River Plate.

No faltó ocasión para que el defensor campeón de América con la albiceleste manifestara su inclinación por el Millonario. Lo hizo en su momento con una gastada a Boca Juniors luego del triunfo en la Copa Libertadores en aquel diciembre de 2018 en Madrid, y también lo demostró con su apoyo a Enzo Pérez, cuando tuvo que calzarse los guantes de arquero.

Ahora, Otamendi subió una historia de su siempre compañero equipo de mate y en su termo se vislumbró un particular guiño para sus seguidores riverplatenses. Allí, el “general”, como lo apodaron algunos jugadores de la selección, tenía un sticker del escudo de River Plate que lleva un león en el centro.

El mate de Otamendi con el sticker de River Plate Instagram @nicolasotamendi30

Ese diseño fue ideado por el prestigioso artista Caloi en 1984 y a día de hoy se mantiene como uno de los símbolos más reconocidos del conjunto de la banda.

En el mismo termo, el defensor, que debutó por primera vez en Primera División en Vélez Sarsfield, tenía stickers del emblemático jugador de básquet Michael Jordan y de su número 23. En la foto, se veía de fondo un bowl con chipás para acompañar en su descanso al futbolista que recién jugará el próximo sábado contra Moreirense.

Por la historia, algunos hinchas de River empezaron a soñar en las redes sociales con un posible pase de Otamendi al conjunto de Marcelo Gallardo y escribieron comentarios alentando al presidente del Millonario para que lleve a cabo la operación.

El mensaje de un hincha de River para el presidente del club Twitter

Uno de ellos, por ejemplo, decía: ‘Nadie se percató que Nicolás Otamendi subió una historia de un termo con un sticker de River y con una canción que dice “si me llamas, te llego volando’. ¿Qué esperás @JorgeBrito? Do it, just do it”. Otro, comentaba en la misma línea: “¿Otamendi tiene un sticker de River en su termo? Brito, hazlo”.

El argentino de 33 años juega en Portugal desde septiembre de 2020, cuando fue transferido desde el Manchester City, donde estuvo aproximadamente seis temporadas. Después de su debut en Vélez, el defensor había pasado por el Porto, Atlético Mineiro y el Valencia.