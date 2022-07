El comentario de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Bielsa que sorprendió al técnico de Banfield

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, sorprendió este lunes por la noche al entrenador de Banfield, Claudio Vivas, con un comentario acerca del director técnico Marcelo Bielsa, con quien el DT del “Taladro” compartió el cuerpo técnico durante mucho tiempo. En el marco de un debate sobre lo que debe hacer River Plate en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, el periodista Miguel Simón le preguntó cómo hubiese encarado el “Loco” dicho encuentro.

Sin dudarlo, Vivas respondió: “Jugar de igual a igual en cualquier cancha”, y no ocultó una autocrítica respecto de ese comportamiento. “Por eso, muchas veces, pagamos caras las consecuencias”. En ese momento, el exjugador Diego Latorre le consultó al excoordinador de las divisiones inferiores de Boca Juniors qué hacen los entrenadores ofensivos en momentos de adversidad. “Él, no modifica. Un entrenador como Bielsa, no cambia”, replicó Claudio. Allí, Ruggeri acotó que el propio Marcelo “lo declaró” cuando admitió su fundamentalismo.

En tanto, el conductor Sebastián Vignolo señaló como un “error” que Bielsa muera “con las botas puestas”. Luego, el relator le consultó a Vivas si hoy en día tiene contacto con Bielsa, a lo que Vivas contestó: “No, hace rato”. Acto seguido, el “Pollo” le repreguntó: “¿Por qué no le escribiste más?”.

El DT del conjunto banfileño retrucó que “no se dio la circunstancia”. Allí, el narrador volvió a interpelar al entrenador: “¿Cuánto tiempo trabajaste con él?”. “16 años”, respondió Vivas. Sorpresivamente, Ruggeri intervino y lanzó un comentario que provocó la risa de todos: “Claro, está para que descanses 30 años”. Sumándose a la broma por la intensidad del “Loco”, Simón acotó: “16, por lo menos”.

Vivas y Bielsa, durante el traumático Mundial 2002

A la vez, Vivas explicó que “no se dan las circunstancias para que lo pueda llamar”, aclaró que tienen una “excelente relación”, e incluso contó que no tendría “problemas” en volver a trabajar con Bielsa. Sin embargo, explicó que no lo llama para pedirle consejos profesionales. “Mi decisión cuando me separé por primera vez es porque iba a estar un tiempo largo sin trabajar. Yo era muy joven y quería seguir trabajando, y ahí fue cuando hice el proyecto en Estudiantes durante cuatro años. Quería sacarme esa espina de saber cómo era un proyecto en juveniles como solista. Cuando volví a entrenar con él en Athletic Bilbao tuvo mucho que ver el Profe (Luis María) Bonini, y que haya vuelto a confiar en mí”.

Por otra parte, indicó que tiene la intención de que sus equipos muestren “la convicción” que les transmite a los jugadores, y en esa línea, arremetió contra los imitadores de Bielsa. Después, precisó que hay “muchísimos” entrenadores que copian al “Loco”. “¿A (Sebastián) Beccacece dónde lo ponés?”, le preguntó, incisivo, Vignolo. “Sebastián ya ha demostrado su impronta, (Jorge) Sampaoli lo mismo. No tiene sentido mandar al frente a nadie”.

Asimismo, precisó que Eduardo Berizzo “tiene otro estilo”. Cuando Vignolo le preguntó a Vivas por Mariano Soso, Vivas contestó: “Eh, no debería porque no trabajó nunca con Bielsa”.

Pícaro, el “Pollo” lanzó: “Creo que metí un pleno”. Para contemporizar, el ex DT de Racing Club concluyó: “Marcelo impuso un estilo de entrenamiento que muchos de los entrenadores han imitado y que han sacado de ahí conceptos para ahí desarrollar su propio estilo”.