Sebastián Vignolo se refirió a las críticas que recibe en redes sociales: “Cachivaches y papanatas”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, apuntó este miércoles contra los usuarios que lo critican en las redes sociales, y denunció agresiones en los estadios de fútbol. A la vez, repudió los comentarios racistas contra el futbolista Hugo Rodallega, en la cancha de Gimnasia (LP).

En su comentario editorial, Vignolo aseguró que “las redes sociales a veces te acercan, a veces te alejan”, porque “cualquiera cree que tiene derecho a decir cualquier cosa”. En ese momento, confesó: “Uno ya lo toma como parte de este mundo, y ya, a esta altura, la verdad, por lo menos a mí, me da lo mismo”.

Luego, dijo, sobre los internautas que lo critican: “A veces, no tienen ni cara, ni cuerpo, ni imagen; a veces, aparentan tener cara, pero no tienen ni cara, ni cuerpo, ni imagen. Hay cosas buenas y malas”, añadió. Asimismo, denunció que, en las canchas, se naturaliza que “cualquiera te escupa, te pateen una cabina, que te quieran pegar en el vidrio, que te digan... ya está, no pasa nada”.

Asimismo, dijo: “Algunas cosas las dejamos pasar porque la verdad, a esta altura de mi vida, no me voy a detener a prestarle atención a gente que no tiene sentido, cachivaches y patanatas”. Sin embargo, señaló: “Lo que no puedo permitir y no me gusta que se naturalice, sea un equipo de futbol, un grupo de estudiantes, de amigos; sea el Real Madrid, Aldosivi, Gimnasia; es que se naturalice el racismo y la discriminación. Estas cosas son delicadas, entonces, no las voy a dejar pasar. Es grave”, dijo, en relación a los agravios que sufrió Rodallega.

Sebastián Vignolo dijo que "naturalizamos" la agresión en los estadios; en ese sentido, pidió no replicar ese comportamiento en relación al racismo Captura

“No se pueden naturalizar el racismo, la discriminación. Hay que cortarla, hay que terminarla, con decisiones drásticas. No se puede volver a educar. Eduquemos a partir de ahora”, razonó. A la vez, confesó que está “harto” de que se vivan este tipo de situaciones en las canchas, independientemente del agresor o la víctima. “Lo que yo no quiero, es que pase”, concluyó.

Las declaraciones de Rodallega tras Gimnasia - Independiente

Luego de finalizar el encuentro entre Gimnasia (LP) e Independiente Santa Fe, el delantero colombiano Hugo Rodallega se mostró dolido por los comentarios racistas que sufrieron él y sus compañeros en la cancha del Lobo. “No mejoramos como humanidad. Un desastre lo que pasa en el mundo entero. Aquí. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofenda, eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa, que te llamen ‘mono’, ‘negro’, es una falta de respeto. Qué tristeza”.

Hugo Rodallega: "No mejoramos como humanidad"

En tanto, señaló que, en el campo de juego, puede haber discusiones, “expulsados, pero que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, en vez de rabia, da tristeza. “A mí no me duele que hayamos perdido; me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. Porque nosotros, en Bogotá, los tratamos bien a ellos, los respetamos, ellos no nos respetaron a nosotros. Eso me deja triste”, concluyó, tras la derrota por 1 a 0 de su equipo.

