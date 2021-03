Norberto Briasco. El delantero de Huracán fue titular en la victoria de Armenia ante Liechtenstein 1-0 rumbo al Mundial

Norberto Briasco, delantero de Huracán, fue titular este jueves en el partido que Armenia le ganó como visitante ante Liechtenstein 1-0, por la primera fecha del Grupo J de las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Qatar 2022. En realidad, si algún hincha de Huracán distraído sintonizó por TV el partido, se habrá sorprendido porque en la formación, Briasco apareció con el apellido “Balekian” en su camiseta N° 14. El partido fue ampliamente favorable a Armenia, pero recién lo ganó en el final con un gol en contra de Noah Frommelt. En el grupo también están Alemania, Rumania, Islandia y Macedonia.

Durante el primer tiempo, Briasco participó de los mejores intentos de la selección de Armenia, que fue dominadora del encuentro: Briasco estuvo muy activo, como a los 14 minutos, con un desequilibrio individual que finalizó en un centro de Bayramyan que Calisir cabeceó desviado. Y dos minutos después de eso, el delantero de Huracán estuvo cerca de convertir tras una jugada en sociedad con Barseghyan, pero el arquero mandó la pelota al córner. A los 33 minutos, generó otra aproximación Briasco, con una gran carrera de contraataque, pero Adamyan falló en la definición. A los 36, todavía en el primer tiempo, quien tuvo el 1-0 fue Briasco, pero se apresuró en rematar y su disparo salió desviado.

Norberto Briasco, representando a la selección de Armenia como Norberto Balekian en la camiseta 14 ante Liechtenstein, por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022

Briasco demostró el mismo entusiasmo y empuje en la segunda etapa, pero el entrenador español Joaquín Caparrós lo reemplazó a los 19 minutos por Arthur Miranyan.

El partido, como se señaló, fue ampliamente favorable a Armenia, en el cual generó 27 remates y 7 de ellos fueron al arco, contra ninguno de su adversario. Armenia tuvo la posesión un 67% y contó con nueve córners. Lo insólito fue que el gol terminó siendo en contra de Noah Frommelt, mediocampista de 20 años a seis minutos del final del encuentro.

Norberto Briasco (Balekian), el segundo de arriba (de izquierda a derecha), en la formación del equipo titular de Armenia que este jueves venció como visitante 1-0 a Liechtenstein

En marzo de 2018, llegó la citación del seleccionado de Armenia para Briasco a las oficinas del club de Parque Patricios. La notificación llegó a Huracán y el delantero viajó a Armenia para ser parte (por primera vez) del grupo de jugadores de ese país que se enfrentó a Estonia y Lituania, en encuentros amistosos correspondientes a la última fecha FIFA previa al Mundial de Rusia 2018.

Gol de Briasco a Vélez

“La nacionalidad viene de parte de la familia de mi mamá, específicamente por mi abuelo (de apellido Balekian). Eran todos de allá y ahora están en la Argentina. Me contactaron a través del periodista Walter Safarian, que me dijo que querían comunicarse conmigo. Hablaron con él y se enteraron que yo era armenio”, reveló en aquel momento Briasco a la web oficial del club de Parque Patricios.

Siempre supo que el idioma era una barrera a saltar. “Intenté leer bastante con la ayuda de mi abuelo, que es el que me traduce, anotar todo en un papel y estudiar. Es bastante complicado, pero me anoté lo básico para ir estudiándolo”, aseguró Norberto, que estuvo practicando en cada viaje hasta Armenia.

El DT de Armenia es Joaquín Caparrós, el experimentado entrenador español de 65 años, que tiene contrato hasta noviembre de 2021. Y que ante Liechtenstein dispuso que Briasco sea uno de los dos delanteros titulares junto con Adamyan, en un esquema 4-4-2.

Situación de gol de Briasco, delantero de Huracán, jugando para la selección de Armenia

En una entrevista con el Diario AS, de España, le preguntaron a Caparrós cómo surgió la posibilidad de dirigir a la selección de Armenia. Y respondió: “Uno es siempre entrenador. Estaba bien en el Sevilla, que es mi casa, pero me llamó Ginés Meléndez, que fue profesor mío en la Escuela de entrenadores, en Albacete, allá por los 80 y que acababa de fichar como director deportivo por la Federación de Armenia. Me habló maravillas del proyecto. Vino a verme a Madrid el presidente de la Federación y me convenció. Hubo feeling. Buena empatía. Le fuimos dando forma. Volvía también Javier Miñano, que ya había estado allí. Fui para allá y vi que todo lo que me decían era una realidad y firmé”.

Hablando de entrenadores, a su regreso al Globo, Briasco se encontrará con un nuevo DT. Tras la salida de Israel Damonte, lo reemplazó Frank Kudelka. El ex entrenador de Unión y Newell’s debutará en el partido de este lunes ante Gimnasia, por la 7° fecha de la Copa Liga Profesional. En ese encuentro de Huracán, obviamente, no estará Briasco.

LA NACION