Oscar Ruggeri fulminó a Darío Benedetto por sus declaraciones contra Almendra: “Un líder no dice eso”

Boca Juniors cayó por 1 a 0 ante Huracán en la Bombonera el último domingo. Sin embargo, la semana ya había sido muy convulsionada. Aunque incluyó un triunfo ante Central Córdoba (R) por Copa Argentina, los dichos de Sebastián Battaglia, y sobre todo, de Darío Benedetto, acerca de su compañero Agustín Almendra, hicieron mucho ruido. “Con él no hay vuelta atrás. Son cosas que iban a pasar, no daba para más”, indicó el delantero acerca de la decisión de apartarlo del plantel. Además, detalló: “Hablamos muchas veces, ya hubo otros problemas y había que cortarlo de raíz”. Este lunes, el exjugador Oscar Ruggeri se refirió al tema en el programa F90 (ESPN) y manifestó su desacuerdo con el “Pipa” en la manera de expresarse.

Luego de que los periodistas del programa analizaran los cánticos de la hinchada de Boca en pleno partido (”Movete xeneize, movete...” y “Contra River tenemos que ganar...”), Ruggeri indicó que el entrenador no es el único destinatario del reclamo, y dijo que los futbolistas también se vieron afectados por los temas entonados en la tarde porteña. “Aunque digas: ‘no juegan a nada’, lo tienen que defender adentro de la cancha”.

Después, puntualizó en las declaraciones de Benedetto: “No es normal lo que escuché la semana pasada. Los líderes no se comportan así. Esa no es una forma de ser líder. Pueden ser líderes muy buenos y muy malos, negativos”. En ese sentido, explicó que, por sus dichos, “por lo menos cinco o seis” jugadores no tomarán a Darío como referente del vestuario. “Si yo soy del grupo de pibes que vengo desde abajo luchando todo, escucho todo esto. ¿Cómo lo veo a Benedetto?“, se preguntó de manera retórica.

Convencido, el “Cabezón” siguió: “No se puede tratar así a un compañero. Mas allá de que sea grave el tema que tenga este chico. No se puede tratar en publico así a un compañero”. Al mismo tiempo, definió la actitud de Benedetto como “fatal”, y aseguró que si tiene la oportunidad de decírselo cara a cara, lo hará. “No se colapsa así, tenés que ser pensante. No se sale a decir eso. No se habla así”, reforzó.

Ruggeri cuestionó a Benedetto por sus declaraciones: "Un líder no dice eso"

Además, argumentó: “No te podés cansar de un compañero. Tenés que insistir porque es tu compañero. Si ya te supera, vas al consejo, lo agarrás y le decís: ‘Este chico, hasta acá llegamos si lo siguen dejando acá dentro, se va a armar un clima malo. O lo ponen en manos de un profesional, o sáquenlo de acá y ustedes (NdeR: por los periodistas) se enteran cuando lo mandaron a reserva a entrenar’”.

Darío Benedetto fue cuestionado por Oscar Ruggeri Pablo Elias

Acto seguido, explicó por qué consideró que las declaraciones de Benedetto fueron desatinadas: “Primero, ya había hablado el entrenador. Si ya habló el entrenador, silencio, cerrado”. En tanto, señaló qué tendrían que haber hecho los futbolistas frente al caso Almendra: “Reunión adentro del vestuario, y si hay un chico desordenado, vos tenés que tratar hasta el último minuto de ordenarlo. Después, tener que ir al Consejo y decirles: ‘Nosotros hicimos todo, esto a este chico lo tiene que ayudar un profesional, porque es una lástima, porque es un muy buen jugador’. Pero de eso ninguno se tiene que enterar. Eso se hace interno”.

Por otra parte, indicó que ser una buena persona no lo hace un buen líder a Benedetto: “Hay un montón de buenas personas adentro de los vestuarios. La mayoría para decirte, y no todos se hacen líderes”. A su vez, sentenció que la manera de respaldar al director técnico por parte de Darío es “con los goles que está haciendo”, pero no “hablando así”.