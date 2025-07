Oscar Ruggeri lanzó un lapidario diagnóstico sobre la eliminación de Boca: “Hasta que no solucionen el vestuario...”

Los coletazos de la eliminación de Boca de la Copa Argentina son cada vez más pronunciados. Consumada la derrota ante Atlético Tucumán por 2-1, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el plantel comandado por Miguel Ángel Russo retornó a Buenos Aires y apunta los cañones al partido con Huracán, donde buscará cortar la racha negativa de diez partidos sin victorias.

En la jornada de este jueves, en el programa F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, panelista del programa, fue contundente a la hora de dar un diagnóstico acerca del presente que atraviesa el club de La Ribera.

“Hasta que no solucionen el tema en el vestuario, no hay forma de poder trabajar”, indicó Ruggeri. Ante esta declaración, el “Cabezón” recibió algunas críticas y él, fiel a su personalidad, recogió el guante: “No hablo solo de los jugadores. Es el ambiente que hay. No es lo mismo para un jugador que está jugando para otro que directamente le dicen ‘buscate club’ y no se va”.

Según se desprende de los dichos de Ruggeri, el presidente Juan Román Riquelme no desvinculó a los jugadores que el técnico no tendrá en cuenta, lo que genera un malestar aún mayor en el plantel. En ese listado ingresan los nombres de Marcos Rojo y Sergio “Chiquito” Romero, dos jugadores de renombre que bajaron considerablemente su nivel y no tendrían más minutos de cara a lo que resta del año.

Por otra parte, Marcelo Sottile, quien reemplazó a Sebastián “Pollo” Vignolo en la conducción, se sumó a las palabras de Ruggeri e hizo un análisis más profundo que apuntó a Russo como principal responsable.

“El vestuario fue refundándose en cada mercado de pases. Hubo cambio de líderes desde Carlos Tévez a Carlos Izquierdoz. Hoy se trajo a un DT considerado un ‘domador de tormentas’ y anoche el que más expuesto quedó fue Miguel Russo por el plan de juego, la falta de respuesta y la conferencia de prensa que brindó“, apuntó, sin filtros, Sottile.

En concreto, desde lo meramente estadístico, la llegada de Russo lejos está de ser un golpe de timón. Dirigió seis partidos y no consiguió ninguna victoria. Al profundizar, el experimentado DT sufrió dos eliminaciones: en el Mundial de Clubes y la Copa Argentina, una de las vías que tenía el xeneize para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

En el campeonato local el arranque no fue para nada auspicioso. El debut en La Paternal, en un apático 0-0, y la igualdad 1-1 con Unión de Santa Fe -el Tatengue comenzó ganando- dan a las claras que el Mundo Boca se encuentra aturdido, sin respuestas y con un mercado de pases que cierra durante este jueves.

La próxima fecha, contra Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó, toma una preponderancia significativa para el elenco azul y oro, que querrá cortar la seguidilla de resultados negativos para enderezar el rumbo y soñar, en el mediano plazo, con la posible clasificación a una competencia internacional, la cual se le viene el acceso hace dos años.