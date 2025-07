Qué pasó con Mauro Icardi y Natasha Rey

Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray, se vio envuelto en un -nuevo- escándalo mediático luego de que Natacha Rey, una vedette uruguaya, lo acusara de enviarle mensajes íntimos. El hecho, que ocurrió a través de redes sociales, generó la reacción de la China Suárez, actual pareja del futbolista, quien salió en su defensa.

¿Qué pasó entre Mauro Icardi y Natacha Rey?

Natacha Rey acusó a Mauro Icardi de enviarle mensajes y videos íntimos a través de redes sociales. Según dijo, estos mensajes ocurrieron mientras Icardi mantenía una relación con la China Suárez. La vedette compartió capturas de pantalla y videos como supuesta evidencia de sus afirmaciones.

Icardi desmintió a Rey y la China Suárez apoyó a su pareja (Foto: Instagram @mauroicardi / @sangrejaponesa)

Ante estas acusaciones, Icardi respondió y negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con Rey. El futbolista publicó una captura de pantalla de una solicitud de mensaje de Rey, donde se veía una foto subida de tono acompañada del texto: “Soy tu uruguaya Mauro”. Icardi afirmó que nunca aceptó los mensajes y que Rey le envió videos desnuda sin su consentimiento.

Mauro Icardi respondió a las acusaciones de Natacha Rey mediante sus historias de Instagram. El futbolista desmintió cualquier relación con la vedette y acusó a Rey de buscar fama a través de su nombre y el de su pareja, la China Suárez.

“¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajaja. Qué raro... porque nunca acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”, arremetió el delantero del Galatasaray.

¿Quién es Natacha Rey?

Natacha Rey es una vedette uruguaya que se describe a sí misma como “multifacética” y “de Aries”. En su cuenta de Instagram, donde tiene una considerable cantidad de seguidores, comparte contenido relacionado con su trabajo y su vida personal. En 2022, Rey ganó el certamen Miss Costa América y fue coronada en Panamá.

Natasha Rey en su cuenta de Instagram antes de que se vuelva privada (Foto: Instagram @juariu / @natasharey1)

¿Qué dijo la China Suárez sobre el escándalo?

La China Suárez, pareja de Mauro Icardi, salió en defensa del futbolista y desestimó las acusaciones de Natacha Rey. La actriz comentó con ironía en la publicación de Icardi: “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”. Este comentario fue interpretado como un respaldo a Icardi y una forma de minimizar la controversia. Tanto Icardi como la China Suárez borraron posteriormente la historia de Instagram.

¿Qué pruebas presentó Natacha Rey?

Natacha Rey compartió en sus redes sociales capturas de pantalla de supuestos mensajes de Mauro Icardi, así como videos que, según ella, le envió el futbolista. Sin embargo, la veracidad de estas pruebas fue puesta en duda por Icardi y sus seguidores, quienes argumentaron que las imágenes podrían haber sido editadas o manipuladas. Tras la respuesta de la China Suárez, Rey publicó lo que parecía ser una foto de la actriz con un emoji de cara de payaso. “En breve, para vos rompe hogares. Contame, no tiene un arito en forma de argolla en... Tu sabes que sí, yo también”, expresó Rey en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Natasha Rey tras la respuesta de Icardi (Foto: Instagram @juariu / @natasharey1)

Luego añadió: “Te ardió, te llegó, no le entran balas a él. En breve te contesto, mi amor. Todo trucho, lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu..., las fotos que me mandaste”. A raíz de las repercusiones, la vedette puso en privado su cuenta de Instagram. Vicky Braier, alias Juariu, replicó estos posteos en sus redes sociales.

Tras el escándalo, Natasha Rey puso su cuenta de Instagram en privado (Foto: Instagram @natasharey1)

La respuesta final de Icardi

Ante la persistencia de las acusaciones y la difusión de supuestas pruebas, Mauro Icardi realizó una nueva publicación en sus redes sociales. El futbolista retrucó los dichos en las redes y expresó, junto a emojis: “Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”. Con esta declaración, Icardi reafirmó su postura de negar cualquier vínculo con Natacha Rey y acusó a la vedette de manipular la información para obtener notoriedad.

El último posteo de Icardi tras el escándalo con Natasha Rey (Foto: Instagram @mauroicardi)

