Viviana Canosa se va antes de lo previsto de eltrece: ¿qué pasó?

Viviana Canosa decidió bajarse antes de tiempo de Viviana en Vivo, el programa que conduce por la pantalla de eltrece. Aunque la finalización de su contrato estaba prevista para el 31 de julio, la conductora sorprendió ayer al anunciar en redes sociales que su última participación será hoy, jueves 24.

“Lo llamé a Pablo [Codevilla] y se lo comuniqué. Mañana es el último [por hoy]. Los quiero”, escribió la periodista en su cuenta de X. La noticia de su salida anticipada se da en medio de una semana en la que la comunicadora se ausentó de su propio ciclo y fue reemplazada por María Belén Ludueña.

Si bien en un primer momento se especuló con posibles cuestiones de salud o imprevistos personales, Canosa explicó su ausencia con una frase que plasmó en la sección de comentarios del posteo: “Tomar decisiones, descansar, hace mucho bien”.

¿Y ahora?

Según pudo saber LA NACION, tras la abrupta decisión de Canosa, ahora el canal está analizando cómo seguir. Si la reemplaza y busca una conductora hasta el 31 de julio, que era la fecha de despedida de su programa, o directamente saca el envío del aire y mueve la grilla hasta que el 4 de agosto, día que regresa a la pantalla el ciclo de entretenimientos Los 8 escalones, que inicialmente conducirá Guido Kaczka, pero después quedará en manos de Pampita Ardohain.

“Me quedo sin laburo”

En paralelo a su anuncio en las redes, Canosa también habló del tema en Cónclave, el programa que comparte en el canal digital Carnaval Stream junto a Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman, donde reveló que la emisora intentó ofrecerle una alternativa para que permaneciera en la grilla. “Me ofrecieron algo los domingos a la noche, pero no quiero. Hacer entrevistas... es raro. Es una manera de no terminar de echarme, pero me voy”, expresó.

Sin filtro, también agregó: “Me quedo sin laburo. Es una locura...”, dejando en claro que la decisión de su partida le genera malestar.

El ida y vuelta con sus seguidores tras su publicación incluyó también otras reflexiones por parte de la conductora. Cuando una usuaria le pidió: “No te vayas de eltrece, tu programa tiene contenido y gracia”, Mensaje que Canosa respondió: “Quedate solo donde te valoren. Gracias por tus palabras. Justamente, tiene contenido”.

Fin de ciclo

La salida de Viviana Canosa de eltrece había sido confirmada semanas atrás, después del escándalo que se desató luego de que la conductora involucrara a Lizy Tagliani en una supuesta red de pedofilia que incluiría a otras figuras del espectáculo. A este episodio se sumó el bajo rendimiento en materia de rating de Viviana en Vivo, lo que derivó en la confirmación de su anunciada desvinculación de la señal ubicada en Constitución.

Además, según pudo saber LA NACION, un mes atrás los panelistas del ciclo -Débora D’Amato, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Gabriel Levinas y Mariano Roa- habían sido notificados por Coco Fernández, el gerente de producción del canal, sobre el fin del ciclo, mientras que el propio Suar había sido el encargado de hablar con la conductora para comunicarle la decisión.

¿El futuro?

Asimismo, Canosa confirmó que tiene algunas propuestas laborales y que las está analizando.

Cabe recordar que, con el paso de los años, la conductora se ha consolidado como una de las figuras más polémicas de la televisión argentina, con un estilo confrontativo y editoriales cargadas de opinión política, además de protagonizar en distintas ocasiones enfrentamientos con distintos actores del oficialismo y del periodismo.