El inesperado reclamo de Oscar Ruggeri a Luciana Rubinska: “Siempre hay que decir ‘buen día’”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, le hizo este viernes al mediodía en el pase con F12, un inesperado reclamo a su compañera de canal, Luciana Rubinska, por un desafortunado encuentro que tuvieron antes de que ambos salieran al aire en sus respectivos programas. El Cabezón sale al aire a las 13, mientras que su colega está en la pantalla una hora antes. Sin embargo, se cruzaron y una actitud de la periodista no le gustó al Cabezón.

Primero, Ruggeri reveló que Rubinska llegó al canal con lo justo. Mientras se dirigía al conductor de su programa vecino, Mariano Closs, Oscar denunció: “Che, una de tu equipo se tiró del auto y salió corriendo, no llegaba. Nunca vi algo igual. Era Carl Lewis”, dijo, en broma, en relación al legendario velocista norteamericano. Sin esquivar el comentario, Luciana recogió el guante, y se excusó: “Eh, pero llegué, ¿o no? Las excusas no se televisan. Arrancó el programa y estaba acá”.

Entre risas, el exdefensor de la selección argentina añadió: “El remis no entró al restaurante porque le dio vergüenza al señor”. “Venía corriendo desde Fleming”, acotó, en chiste, Closs, al citar una calle de la zona donde se encuentra su lugar de trabajo, a lo que Rubinska contestó: “Pique corto”. Luego, el conductor se puso “en defensa” de su compañera, y explicó: “Estaba complicado el tránsito”. En tanto, Sebastián Vignolo destacó, en lenguaje deportivo, que la cronista dijo presente desde el inicio del programa. “A la hora del kick off, estaba ahí”. Por su lado, Closs la respaldó: “Jugamos con 11″.

Acto seguido, el exfutbolista la chicaneó con un inesperado pase de factura: “Igual, por más que se llegue tarde, todo, siempre hay que decir ‘buen día’”. Ante el picante mensaje de Ruggeri, Vignolo procedió a taparse el rostro, mientras que Mariano se lo tomó en chiste, y le dijo a Luciana: “Se ve que lo pasaste como alambre caído”.

Luciana Rubinska y Oscar Ruggeri Capturas ESPN

Con una sonrisa en el rostro, Rubinska dio detalles del desencuentro. “No, no lo puedo creer... Oscarcito, estabas hablado por teléfono, no te quise interrumpir”. En efecto, el exdeportista contó que en ese momento estaba ocupado. En ese sentido, Vignolo profundizó: “El saludador, cuando estás hablando por teléfono, es un moplo. Ya no va más el saludo personalizado. Es ‘buenas’..”, dijo, mientras levantaba la mano.

En desacuerdo con su compañero, Ruggeri retrucó: “¿Qué buenas?”. Seguidamente, El Pollo agregó: “El besuqueiro, no va más. Hay seis personas, están almorzando. Para mío es ‘¿buenas, cómo andan?’”. “Muy mal, fatal”, contrarrestó el ex zaguero central de Real Madrid, San Lorenzo y Boca Juniors, entre otros equipos. En el mismo sentido opinó Navarro Montoya, quien estimó que se debe saludar una por una a las personas que se encuentran en un lugar al que se llega.

“Por lo menos ‘buenos días, ¿cómo están?’, no ‘buenas’” señaló Ruggeri. Por último, el exentrenador y exfutbolista Cai Aimar concluyó: “Si están almorzando, le faltó buen provecho”.

LA NACION