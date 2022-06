La polémica declaración de Oscar Ruggeri sobre los jugadores de la selección argentina: “Con Bilardo, renunciaban todos”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, afirmó este viernes que algunos jugadores de la selección argentina, “con (Carlos) Bilardo, renunciaban todos”, en relación a cómo se manejaba el “Narigón” con sus futbolistas adentro y afuera del campo de juego. Todo comenzó cuando Sebastián Vignolo, conductor del ciclo deportivo, instó a que su compañero hiciera un cambio de look, al considerarlo “vintage”.

Para eso, el “Pollo” le acercó a Ruggeri una misteriosa valija verde, y un bolso marrón que, luego se descubriría, contenía ropa “a la moda”. Para persuadir a Oscar para que acepte el cambio, Vignolo le mostró el ejemplo de los actuales jugadores de la selección argentina. En ese sentido, compartieron en la pantalla la icónica foto de Rodrigo De Paul, Alejandro “Papu” Gómez y Nicolás Otamendi al arribar al predio de la AFA vestidos de una manera muy llamativa.

Autodefinido como “clásico” en su estilo para vestirse, Ruggeri miró la foto atentamente y dijo: “Lo veo a De Paul. Está bárbaro el pibe, porque le queda bien todo lo que se pone”. Insistente, Vignolo le preguntó al exdefensor: “¿Por qué vos no podes ser De Paul? ¿Querés ser De Paul? ¡Vas a ser De Paul!”. Allí, el “Cabezón” respondió: “No, De Paul es lo que es, yo soy lo que soy. A él, le queda todo bien porque tiene facha, tiene onda, son pibitos. Ya pasó mi época”.

A la vez, consideró que a los futbolistas de la actualidad “les queda bien” el vestuario que utilizan. “Mirá a Otamendi, los tatuajes. Queda bárbaro. Está bien porque es hoy, el momento de hoy”. Luego, arriesgó que sucedería con esos futbolistas en su época: “Si De Paul, el ‘Papu’ y Otamendi hubiesen nacido conmigo, bajan así, y los está esperando Bilardo, no los deja entrar. Se van. Estos chicos renunciaban todos. Si les tocaba un técnico como Bilardo como me tocó mí, el Bilardo del 83, 84, no queda nadie. Se van los pibes”.

Después, aclaró que no lo decía por su calidad futbolística: “No porque no jueguen, estos son cracks, pero no podrían acomodarse a lo que hacíamos. Cambiaron las épocas. Ahora, es distinto, y está bien que así sea”. Acto seguido, se volvió a dirigir a Vignolo, y le preguntó, un poco en broma, y otro poco en serio: “De verdad, ¿a vos te parece ponerme esa ropa? ¿La de De Paul? ¿Cómo voy a salir a así con esa ropa? Me ven mis nietos y se me c... de risa. Piensan que es un cumpleaños y que soy un payaso”.

Luego, a lo largo del programa, Oscar aceptó el desafío y se cambió ¡en vivo! de ropa. Claro: lo hizo detrás de uno de los paneles que tiene el estudio del programa. Lo único que llegaba a verse eran las piernas de Ruggeri. Cuando terminó de cambiarse, el campeón del mundo de México 86′ reapareció en escena totalmente renovado. En la cabeza, un gorro montañés. Para el torso, un suéter con el estampado de un tigre. Abajo, un pantalón jogging achupinado. Y en los pies, ojotas con medias.

Oscar Ruggeri Captura ESPN

“Che, es De Paul Rodrigo Ruggeri”, dijo entre risas Daniel Arcucci. En tanto, Vignolo dijo irónicamente: “Capaz que no tiene onda mi amigo”.

Por último, el animador le pidió a la producción que volviera a poner en pantalla la imagen de los tres futbolistas de la selección, y le solicitó al Cabezón que se pusiera al lado de ellos. “Giles”, les dijo entre risas el “Pollo” a los futbolistas. “Tomá, De Paul”, cerró Ruggeri.