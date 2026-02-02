El futbolista Cristiano Ronaldo no participará del partido entre el Al Riyadh - Al Nassr en la liga de Arabia Saudita, debido a una decisión personal frente a la política deportiva de la institución y el manejo de las autoridades locales, una postura que manifiesta diferencias de criterio respecto al proyecto futbolístico regional.

¿Por qué Cristiano Ronaldo decidió no jugar hoy en el partido entre Al Riyadh - Al Nassr?

El deportista decidió no estar disponible para el partido de hoy como una medida de protesta contra la gestión del Al Nassr. El diario portugués A Bola informó que la razón de su baja no responde a una lesión física ni a una cuestión personal. El futbolista rechazó la versión difundida inicialmente en Arabia Saudita sobre una supuesta molestia previa al encuentro, ya que no presenta dolencias ni pidió descanso.

Ronaldo no se presentará en el partido de este lunes como simbolo de desacuerdo con el club Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

El gesto del delantero sacudió la estructura interna del club, ya que dejó al descubierto una grieta que el entorno manejaba en voz baja hasta este momento. El descontento del capitán apunta al modo en que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita gestiona al Al Nassr, donde percibe una desigualdad en comparación con otros equipos de la liga. El Al Hilal también pertenece a la órbita de este fondo estatal y recibe un trato preferencial según la visión del atacante.

La desigualdad en la inversión de los clubes estatales

El mercado de invierno dejó expuesta la incomodidad del referente portugués. El Al Nassr apenas incorporó a Haydeer Abdulkareem, un mediocampista iraquí de 21 años, para reforzar el plantel, mientras que otros clubes potenciados por el mismo fondo estatal avanzaron con operaciones de alto impacto internacional. El Al Hilal lidera el campeonato y concretó la llegada del defensor español Pablo Marí por 2 millones de euros.

La publicación de Cristiano Ronaldo en X en medio de las versiónes sobre su ausencia al partido (X: @Cristiano)

Esta institución rival también prepara un desembolso de 30 millones de euros por el delantero francés Kader Meité, con planes del fondo que incluyen la posible llegada de Karim Benzema, figura del Al Ittihad y antiguo compañero de Ronaldo en el Real Madrid, una comparación que resulta inevitable para el capitán. El delantero entiende que el proyecto deportivo del Al Nassr perdió peso específico dentro del esquema político del fútbol saudí. La falta de inversión atenta contra la competitividad del equipo en una liga que busca exhibir poderío global.

La crisis interna por los cambios en el esquema directivo

La tensión en el club excede el plano de los fichajes de jugadores. La estructura dirigencial del Al Nassr sufrió modificaciones sensibles durante las últimas semanas por orden de las autoridades. El director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo perdieron atribuciones por decisión del Consejo Directivo de la entidad. Ambos profesionales son portugueses y cuentan con la confianza absoluta de Cristiano.

Cristiano Ronaldo no se presentará en el partido frente al Al Riyadh AlNassr FC

Este recorte de poder sobre sus allegados agravó la incomodidad del capitán, ya que el cambio profundizó una sensación de aislamiento del futbolista dentro de la institución. Jorge Jesus dejó una frase que resonó con fuerza en la liga meses atrás: “El Al Nassr no tiene el poder político que tiene el Al Hilal”, una declaración del entrenador del Al Hilal que generó una repercusión institucional y un pedido formal de sanción. El gesto actual de Ronaldo confirma que esa percepción existe dentro del vestuario, un interrogante incómodo para las autoridades de la liga.

El contexto contractual y deportivo de Ronaldo

El futbolista portuges renovó su vínculo con el club en junio de 2025 tras rumores sobre un posible regreso a Europa. En ese entonces, el jugador firmó un acuerdo de dos años cuyo valor total supera los U$S 400 millones, que incluye salario y primas comerciales. El Índice de Multimillonarios de Bloomberg incluyó al delantero por primera vez el año pasado, ya que sus ganancias totales a lo largo de su carrera superaron los 1.400 millones de dólares.

El delantero portugués posee 35 títulos profesionales y busca alcanzar la marca de los 1.000 goles oficiales en su paso por el fútbol de Arabia Saudita Niall Carson - PA

El éxito deportivo en Arabia Saudita es una cuenta pendiente para el goleador, ya que desde su llegada en 2022 todavía no ganó un título oficial con el Al Nassr, solo celebró el Campeonato de Clubes Árabes, una competencia regional que no cuenta con el reconocimiento oficial de la FIFA. El contraste con su trayectoria profesional es elocuente, debido a que posee 35 títulos totales entre clubes y selección. Ganó campeonatos en Portugal, Inglaterra, España e Italia. Su palmarés incluye la Eurocopa y dos ediciones de la Nations League con Portugal.

El portugués busca un objetivo simbólico en el cierre de su carrera. Con 961 goles oficiales acumulados en la actualidad, neecesita 49 tantos más para alcanzar la cifra de los 1.000 goles, un número que no sufrirá modificaciones este lunes debido a su ausencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.