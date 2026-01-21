Prendieron fuego una estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal

La estatua de Cristiano Ronaldo, ubicada a la entrada del museo dedicado al jugador en Funchal, fue incendiada por un joven que grabó el acto en video y publicó las imágenes en redes sociales. El incidente ocurrió en la isla de Madeira y la policía local decidió tratarlo como un delito de vandalismo.

En un comunicado, la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Madeira informó que trabaja para identificar al autor del ataque. En el video publicado, el individuo aparece pixelado mientras prende fuego a la estatua de tamaño natural, una de las principales atracciones turísticas de la zona.

La estatua de Cristiano Ronaldo está en ese lugar hace años y nunca había pasado nada similar Instagram (@museucr7funchal)

El Museo CR7, inaugurado en 2013 en la ciudad natal del jugador, alberga camisetas históricas, trofeos y premios ganados a lo largo de la carrera de Cristiano Ronaldo. La estatua, ubicada en el exterior, es tradicionalmente utilizada por los visitantes para tomar fotos y grabar videos turísticos.

El usuario fue repudiado entre los comentarios de su acto de vandalismo Captura Instagram (@zaino.tcc.filipe)

Según las autoridades, el video se publicó en el perfil de Instagram @zaino.tcc.filipe. En la descripción, el autor se define como “una persona, un freestyler y un residente local” e incluyó un enigmático mensaje: “Esta es la última advertencia de Dios”.