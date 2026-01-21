Prendieron fuego una estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal
La policía portuguesa investiga actos vandálicos contra obras de arte a la entrada de un museo en Portugal; mirá el video
- 2 minutos de lectura'
La estatua de Cristiano Ronaldo, ubicada a la entrada del museo dedicado al jugador en Funchal, fue incendiada por un joven que grabó el acto en video y publicó las imágenes en redes sociales. El incidente ocurrió en la isla de Madeira y la policía local decidió tratarlo como un delito de vandalismo.
En un comunicado, la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Madeira informó que trabaja para identificar al autor del ataque. En el video publicado, el individuo aparece pixelado mientras prende fuego a la estatua de tamaño natural, una de las principales atracciones turísticas de la zona.
El Museo CR7, inaugurado en 2013 en la ciudad natal del jugador, alberga camisetas históricas, trofeos y premios ganados a lo largo de la carrera de Cristiano Ronaldo. La estatua, ubicada en el exterior, es tradicionalmente utilizada por los visitantes para tomar fotos y grabar videos turísticos.
Según las autoridades, el video se publicó en el perfil de Instagram @zaino.tcc.filipe. En la descripción, el autor se define como “una persona, un freestyler y un residente local” e incluyó un enigmático mensaje: “Esta es la última advertencia de Dios”.
