Qué dijo Colapinto sobre su auto y por qué quedó último en las pruebas del GP de España

El debut de Franco Colapinto en el GP de España no fue el esperado. El piloto finalizó último en las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes en el circuito de Montmeló. Este resultado generó preocupación tanto en el equipo Alpine como en el propio Colapinto, quien no dudó en expresar su frustración y analizar las causas de su bajo rendimiento. El argentino confía en reparar los errores durante la clasificación para posicionarse mejor de cara a la carrera del domingo.

Franco Colapinto sobre su desempeño en las primeras prácticas de España

¿Qué dijo Colapinto sobre su auto?

Tras finalizar la jornada del viernes, Colapinto se mostró autocrítico y sincero ante los medios. “No encontré el ritmo”, admitió el piloto. “El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás. Y con la goma dura es bastante peor. Fue un día duro, ahora estoy tratando de entender por qué”, señaló Franco, reflejando las dificultades que experimentó para encontrar el equilibrio y la puesta a punto ideal de su Alpine.

Cuáles fueron los problemas específicos que afectaron el rendimiento de Colapinto

Además de la falta de ritmo general, Colapinto señaló problemas específicos que afectaron su desempeño. En la primera práctica, un principio de incendio en el motor de su auto lo obligó a regresar a boxes y le impidió completar la sesión. En la segunda práctica, a pesar de no sufrir inconvenientes mecánicos, el piloto argentino no logró encontrar la velocidad necesaria para competir con sus rivales.

Franco Colapinto busca aprender de lo ocurrido este viernes para obtener mejores resultados en la clasificación (Foto: Instagram @francocolapinto)

Qué dijo Flavio Briatore sobre el rendimiento de Colapinto

El nuevo jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, también se refirió al resultado. “Necesitamos un momento para juzgar a Franco”, declaró Briatore. “Veremos qué pasa en esta carrera. Necesitamos una carrera completa. Esta será la primera carrera completa de Franco. Si Colapinto rinde, estará en el auto. Si no, veremos”.

Flavio Briatore puso en duda la continuidad de Franco Colapinto como titular en Alpine Asanka Brendon Ratnayake - AP

Cómo se compara el rendimiento de Colapinto con el de su compañero de equipo

La comparación con Pierre Gasly, su compañero de equipo, tampoco fue favorable para Colapinto. El piloto francés finalizó octavo en la segunda práctica, a 0.918 segundos por delante del argentino. Colapinto reconoció que el auto de Gasly cuenta con algunas actualizaciones, como un nuevo fondo, pero insistió en que esto no justifica la gran diferencia de rendimiento entre ambos.

“El auto de Gasly tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas, pero nada que marque tanta diferencia. Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones para mañana. Realmente un día complicado, lejos, no me sentí muy cómodo. Y no me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo“, afirmó al respecto.

Franco Colapinto junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly

Cronograma del Gran Premio de España

Franco Colapinto buscará mejorar sus resultados en la próxima práctica y en la clasificación, para llegar lo más preparado posible a la carrera del domingo. Estas se desarrollarán en los siguientes horarios:

Sábado 31 de mayo

7.30: Práctica 3 (Fox Sports y Disney+ Premium).

11: Clasificación (Fox Sports y Disney+ Premium).

Domingo 1° de junio

10: Final (Fox Sports y Disney+ Premium).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Cómo les fue a los demás pilotos en las pruebas?

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, dominó la segunda sesión de entrenamientos, seguido por George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren), compañero de Piastri, había sido el más rápido en la primera sesión.