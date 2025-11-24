Qué dijo Mario Pergolini sobre el trofeo otorgado a Rosario Central

Mario Pergolini generó debate al cuestionar la validez del trofeo otorgado a Rosario Central y al advertir sobre la creciente politización en el fútbol argentino. En una entrevista para LN+, el conductor no solo calificó la entrega del premio como “extraña”, sino que también criticó la inacción de los clubes más importantes del país ante esta situación.

En el programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio, Pergolini compartió su perspectiva sobre el ambiente futbolístico actual. “El equipo [Rosario Central] venía todo bien, con gente que se quiere. Y le entregaron un premio a oscuras, algo extraño. No es claro, no es nada”, afirmó.

En la misma línea, manifestó su temor por la falta de reacción de los clubes grandes ante esta situación. “Otra cosa que asusta también es el silencio de la dirigencia en Boca o River, que son los grandes. Hoy el fútbol son las inferiores de la política argentina. Arreglemos esto y vamos a tener una buena escuela para cuando asciendan a la otra política”, declaró.

Pergolini también se refirió a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Criticó su uso de las redes sociales para responder a críticas. “Tuitea a cielo abierto, patotea públicamente dando a entender que tiene poder”, señaló. Comparó su actitud con la de Javier Milei. “Es el mismo caso que Milei cuando revolea contra un artista o periodista. Uno se pregunta por qué no miden la fuerza. Los dirigentes no salen a repudiar esto. Y está empezando a haber un quiebre, en el fútbol sobre todo. Ponele que con [Sebastián] Verón a la cabeza”, declaró.

Como exvicepresidente de Boca, Pergolini habló sobre el presente del club. Señaló que los resultados dependen mucho del azar. “Hoy todo depende de si la pelota entra o no entra. Ahora que entra, hasta yo estoy contento. Pero no hay que olvidarse de que no se venía ganando. Hay muchas cosas para hacer que esta dirigencia no está haciendo”, expresó, apuntando contra la gestión de Riquelme.

Pergolini también ofreció su visión sobre el escenario político, donde consideró que el resultado de las elecciones de octubre fue inesperado: “Creo que fue sorprendente para todos. Es indudable que es difícil leer a la sociedad”, reflexionó y agregó que la victoria del oficialismo complicó a políticos y encuestadoras. “No están leyendo bien a la sociedad o se está haciendo con herramientas equivocadas”, declaró.

Además, se mostró satisfecho de que Milei no haya “avivado las llamas” de la grieta tras su victoria, que eso “descomprime bastante”, y sostuvo que no existe una oposición sólida en el país. “Indudablemente no hay una oposición. La hubo hasta hace poco tiempo. Cuando perdieron, parecía que era el último aliento que tenían”, analizó.

En línea con su análisis de la situación actual, el periodista resaltó la importancia de abordar el “grave problema” de la educación. “Uno de cada tres pibes no entiende lo que están leyendo. No comprender texto es haber perdido años de alfabetización. Hay que frenar un poco ciertas discusiones. No todo es economía. Hay que entender que hay también otras prioridades como la educación”, enfatizó.

