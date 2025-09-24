Qué pasó con los hinchas de Lanús en el Maracaná

El partido entre Lanús y Fluminense, disputado en el Estadio Maracaná, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejó una imagen preocupante, debido a que hinchas de Lanús sufrieron incidentes con la policía brasileña. Esto generó demoras en el partido y provocó el malestar de los hinchas.

Incidentes en el Maracaná

Los disturbios ocurrieron durante el entretiempo, cuando las fuerzas de seguridad brasileras ingresaron a la tribuna visitante y golpearon a algunos aficionados. Testigos reportaron golpes y uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad contra los aficionados.

Enfrentamiento entre la policía y los hinchas de Lanús

La situación provocó la demora en el inicio del segundo tiempo, mientras que algunos jugadores de Lanús se acercaron a la tribuna para pedir calma a la policía, ante la tensión que se vivía en el sector visitante del estadio.

La represión policial de la policía de Río de Janeiro

Videos difundidos por hinchas presentes en el estadio muestran los enfrentamientos entre la policía y los hinchas del club argentino. Los cruces ocurrieron tanto en la tribuna como en el sector interno previo al ingreso. En una de las grabaciones, se observa a la policía formar de cierta manera para realizar un cordón contra hinchas de Lanús, quienes lanzaban objetos desde unos metros de distancia.

La policía brasileña le pegó a hinchas de Lanús

La policía respondió con gas pimienta contra los hinchas, lo que provocó problemas de visibilidad en los hinchas, quienes intentaban cubrir sus rostros. Un simpatizante describió la situación: “Palazos y gases de la policía brasileña, otra vez. En el entretiempo. No sabemos cómo comenzó. Están tirando gas, miren a los chicos. Se está sintiendo mucho”.

La policía brasileña tiró gas pimienta a los hinchas de Lanús

Otro video muestra a policías forzando a los hinchas de Lanús a ingresar nuevamente a la tribuna. Se observa forcejeos y golpes por parte de los efectivos de seguridad.

Consecuencias y reacciones

El partido se reanudó tras un entretiempo extendido a 36 minutos, debido a que los hinchas se reacomodaron y la policía se retiró de su sector en la tribuna.

Hasta el momento, ni la Conmebol ni los equipos emitieron declaraciones oficiales sobre los incidentes. Hinchas de Lanús expresaron su indignación en redes sociales y repudiaron el accionar de la policía y exigen sanciones para Fluminense, como club organizador del evento deportivo.

Los incidentes entre la policía brasileña e hinchas de Lanús

Este incidente se suma a otros episodios de violencia y represión contra hinchas argentinos en Brasil. Simpatizantes de Boca, San Lorenzo, Argentinos y Godoy Cruz también denunciaron maltratos por parte de las autoridades locales en diferentes ocasiones.

El resultado final entre Lanús y Fulminense

Pese a los incidentes, Lanús logró un empate 1-1 contra Fluminense en el partido de vuelta. Gracias a la victoria 1-0 obtenida en el partido de ida, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras el empate contra Fulminense, Lanús avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana Bruna Prado� - AP�

El gol de Agustín Canobbio ilusionó a los hinchas de Fluminense con la posibilidad de revertir la serie. Sin embargo, Dylan Aquino marcó el empate que selló la clasificación de Lanús, un gol que llegó a los 67 minutos, tras una jugada con Marcelino Moreno. Este resultado le permitió a Lanús avanzar en la competencia a pesar de los disturbios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.