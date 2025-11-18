Qué pasó en el partido entre Barracas Central y Huracán

El partido entre Barracas Central y Huracán de este lunes finalizó con un empate 1-1 en el estadio Claudio Tapia por la fecha 16 del torneo Clausura. El encuentro tuvo un desarrollo controvertido, con decisiones arbitrales muy cuestionadas que influyeron directamente en el resultado. La igualdad determinó la clasificación del equipo local a la siguiente fase del certamen y la eliminación del conjunto de Parque Patricios en un final con fuertes protestas y expulsiones.

Cuál fue el resultado y por qué fue polémico

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en un encuentro definido por dos penales sancionados a favor del equipo local tras la intervención del sistema VAR. El conjunto de Parque Patricios se adelantó en el marcador a los 28 minutos del primer tiempo con un gol de Emmanuel Ojeda. Barracas Central consiguió la paridad a los 27 minutos del complemento a través de un penal que convirtió Rodrigo Insua.

El árbitro Andrés Gariano, con el apoyo de José Carreras desde el VAR, fue una figura central por sus fallos. Sancionó dos penales muy discutidos, expulsó a un futbolista de Huracán después del partido y tuvo un fuerte cruce con el entrenador Frank Kudelka. El resultado eliminó al Globo y clasificó a Barracas Central a los octavos de final.

Cuáles fueron las jugadas clave del arbitraje

La primera gran controversia ocurrió sobre el final del primer tiempo. El VAR llamó al árbitro Gariano para revisar una mano de Nehuén Paz dentro del área. El defensor de Huracán tenía el brazo pegado al cuerpo y el balón primero impactó en su abdomen. Gariano, sin embargo, cobró penal. El arquero Sebastián Meza atajó el remate de Iván Tapia. La ejecución se realizó a los 55 minutos de la primera mitad por las demoras en la revisión.

En la segunda etapa, a los 27 minutos, el VAR intervino nuevamente. Gariano fue al monitor por una supuesta mano de Facundo Waller tras un pivoteo de Facundo Bruera. El jugador del Globo encogió el brazo sin intención de ampliar su volumen, pero el juez sancionó el segundo penal. Rodrigo Insua lo cambió por gol. Tras el festejo, Insua propinó un topetazo a Tomás Guidara y solo recibió tarjeta amarilla.

Cerca del final, el árbitro expulsó a Guidara con roja directa por una falta sobre Tomás Porras. Otra vez el VAR lo convocó y Gariano rectificó su decisión. Cambió la tarjeta roja por una amarilla. Minutos después, Leandro Lescano le dio una fuerte patada a Ignacio Tapia. La acción merecía expulsión directa, pero Gariano solo lo amonestó. El partido finalizó en medio de un ataque de Huracán y, tras el pitazo, Nehuén Paz vio la tarjeta roja por protestar.

Qué dijeron los protagonistas de Huracán

Los futbolistas del Globo manifestaron su impotencia al terminar el encuentro. Tomás Guidara declaró con frustración. “Hacés mucho esfuerzo y no te llevás nada. Sabemos que lo que pasó en la cancha no es fútbol. Esa que encontraron era la única forma que tenían para llegar al empate”, expresó el defensor.

El defensor Tomás Guidara declaró que lo que pasó en la cancha "no es fútbol"

Nehuén Paz se mostró más cauto en sus dichos. Expuso su “dolor y bronca” por el resultado. “Espero que hayan sido solamente dos errores, que cualquier ser humano puede tener. A veces hay cosas que prefiero no hablar, no decir, porque cuido al club, a mis compañeros”, puntualizó sobre las decisiones arbitrales.

El entrenador Frank Kudelka también fue protagonista de un final caliente. El árbitro Gariano lo informó tras un fuerte cruce verbal en el campo de juego. “Te metés con mi familia”, le recriminó el técnico al juez. Según el informe, Gariano le respondió: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

