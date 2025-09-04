Qué pasó en una carrera de karting que derivó en una pelea a piñas

Una competencia de kartings en Sáenz Peña, Chaco, se vio empañada por un incidente que trascendió lo deportivo durante la inauguración del kartódromo local, ubicado en la Ruta Nacional 16, kilómetro 184. Dos pilotos protagonizaron una pelea a piñas luego de un choque en la pista, lo que generó indignación y un fuerte repudio por parte de las autoridades del campeonato y del kartódromo.

¿Qué provocó la confrontación física en la pista?

El incidente se produjo en la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos, debido una maniobra desafortunada provocó que dos corredores terminaran fuera del trazado, según afirmaron los testigos. Uno de los pilotos, identificado como Kevin Walter, descendió de su karting y se dirigió, visiblemente enojado, hacia Tomás Bergallo, su rival.

Walter, posicionado como el líder del campeonato, propinó un golpe de puño en el casco a Bergallo, quien aún permanecía sentado en su vehículo y continuó con una patada en el pecho. Bergallo, sorprendido por la reacción, gesticulaba y señalaba su karting, para intentar explicar que la caja de cambios de su vehículo presentó complicaciones, lo que dificultó la maniobra y provocó el roce entre ambos competidores.

La postura oficial del campeonato ante el acto de violencia

La organización oficial del Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) emitió un comunicado en Instagram en el que repudió enérgicamente los hechos de violencia. “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia y agresiones que se visualizaron y viralizaron en las últimas horas”, expresaron. “Queremos dejar en claro que este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte. El karting, como disciplina, debe ser un espacio de respeto, pasión y compañerismo, donde prevalezcan la sana competencia y el espíritu deportivo”, señalaron.

La organización oficial del Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) repudió la pelea de los competidores (Fuente: Instagram @cpkt_chaco)

El comunicado concluyó: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada fecha del campeonato se desarrolle en un marco de convivencia, seguridad y respeto mutuo”.

En la publicación también escribieron: “El karting es más que un deporte; es la pasión que nos une, el respeto que nos guía y la sana competencia que nos hace crecer. Desde la organización, reafirmamos nuestro compromiso con estos valores. Cada fecha es una oportunidad para demostrar que, en la pista, prevalece el talento y, fuera de ella, el compañerismo. Sigamos construyendo juntos el deporte que queremos".

El Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) repudió lo ocurrido entre los corredores Captura de video

La inauguración del nuevo circuito de Sáenz Peña

El kartódromo Sáenz Peña fue inaugurado oficialmente este fin de semana y cuenta con una extensión de 830 metros y fue acondicionado en un trabajo en conjunto entre el municipio local, Vialidad y la Comisión del lugar, según informó el medio local Diario Chaco. El predio se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 16 a la altura del kilómetro 184.

La Comisión Directiva del Kartódromo Sáenz Peña también se pronunció sobre el incidente. “Nuestro objetivo es que este lugar sea siempre un espacio donde pilotos, equipos y familias disfruten de la competencia en un ambiente de respeto, seguridad y compañerismo”, manifestaron. “El karting nos une por la pasión por las carreras, y esa pasión debe vivirse con juego limpio, amistad y verdadero espíritu deportivo”.

