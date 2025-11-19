El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron el lunes último en la Casa Blanca la creación del FIFA Pass. Se trata de un sistema que otorgará prioridad en las citas consulares para la visa de argentinos y otros ciudadanos extranjeros que posean entradas para los partidos del Mundial 2026. La medida busca agilizar los trámites ante la alta demanda esperada para el torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Qué se sabe de la visa para argentinos que quieran ir a ver el Mundial 2026

Gianni Infantino detalló el funcionamiento del nuevo sistema durante el anuncio oficial en el Salón Oval. Quienes compren una entrada para un partido del Mundial podrán pedir un turno prioritario para la entrevista consular. El objetivo es facilitar el proceso para los millones de visitantes que llegarán al país.

El nuevo mecanismo, denominado FIFA Pass, busca agilizar los trámites consulares AP/Archivo

“Si tiene una entrada para el Mundial, podrá solicitar una cita prioritaria para obtener su visa, porque, como dijimos en nuestra primera reunión, Estados Unidos le da la bienvenida al mundo”, afirmó el titular de la FIFA.

El presidente de la FIFA también estimó la magnitud del evento. “Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este FIFA Pass, podemos asegurar que quienes compren una entrada y sean verdaderos aficionados al fútbol puedan asistir al Mundial en las mejores condiciones”, remarcó Infantino.

Gianni Infantino y Donald Trump durante el anuncio oficial en el Salón Oval de la Casa Blanca Evan Vucci - AP

La situación de la Argentina y el consejo para los hinchas

El secretario de Estado, Marco Rubio, presente en el anuncio, hizo una mención específica sobre las demoras que existían en el país para conseguir una cita. “En algunos lugares, como Brasil y Argentina, se tardaba más de un año en obtener una cita”, señaló el funcionario.

Rubio explicó que el gobierno estadounidense ya tomó medidas para reducir esos plazos. Desplegaron más de cuatrocientos funcionarios consulares adicionales en todo el mundo. Gracias a esto, afirmó que en aproximadamente el 80% de los países ahora se puede obtener una cita en sesenta días.

El secretario de Estado emitió una recomendación clara para todos los interesados. “Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para alguno de los partidos, soliciten una cita cuanto antes. No esperen hasta el último momento”, subrayó.

"Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos", estimó el presidente de la FIFA BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Realizó una advertencia fundamental sobre el alcance del nuevo beneficio. “Su entrada no es una visa. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, advirtió Rubio. El funcionario aclaró que los solicitantes pasarán por el mismo proceso de verificación y selección que cualquier otra persona. La única diferencia es la prioridad en el calendario de turnos.

Según sus estimaciones, los solicitantes que usen este sistema tendrán su entrevista en un plazo de seis a ocho semanas desde el pedido.

La demanda de entradas y el contexto del anuncio

Argentina se ubicó entre los diez países con mayor demanda en la primera etapa de venta de entradas. En esa fase se adquirieron más de un millón de boletos, según informó la FIFA. El listado de compradores lo encabezaron los residentes de Estados Unidos, Canadá y México. Detrás se posicionaron los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, la Argentina y Francia.

"Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos", estimó el presidente de la FIFA Imagen generada con IA

El anuncio del FIFA Pass ocurre solo 18 días antes del sorteo del Mundial. El evento se desarrollará el 5 de diciembre próximo en el Centro Kennedy, en Washington. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron la asistencia del presidente Javier Milei, quien se encontrará allí con Trump.

El presidente estadounidense destacó la importancia económica del torneo. “Representará una oportunidad económica sumamente importante para innumerables trabajadores y empresas estadounidenses, con una previsión de generar más de 30.000 mil millones de dólares”, dijo Trump.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.