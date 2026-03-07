La Fórmula 1 inició las actividades oficiales de su temporada 2026 en el circuito de Albert Park, en Australia. La máxima categoría del automovilismo introduce un marco reglamentario inédito que altera la fisonomía de los monoplazas y el funcionamiento de sus motores. El debut de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine coincide con la llegada de innovaciones técnicas como el Modo adelantamiento para potenciar la competitividad.

Qué significa Modo adelantamiento, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

El Modo adelantamiento consiste en una configuración técnica que otorga potencia adicional al motor cuando el piloto persigue a un rival a una distancia inferior a un segundo. Este recurso opera en cualquier zona del circuito y carece de las limitaciones del sistema anterior.

Los monoplazas de la temporada 2026 reducen su longitud en 20 centímetros respecto a los modelos previos Atlassian Williams F1 Team

La herramienta utiliza el flujo de energía proveniente de las baterías para facilitar los sobrepasos. El mecanismo funciona de forma similar a una inyección de fuerza extra disponible para el ataque en pista.

Qué otras modalidades se introducen con la normativa 2026

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

Cómo cambian los autos en esta temporada

Los coches de la Fórmula 1 presentan ahora cambios profundos en su arquitectura general. Cada unidad reduce su longitud 20 centímetros y su anchura diez centímetros respecto al modelo anterior. El espacio entre los ejes retrocede desde los 3600 hasta los 3400 milímetros. El piso del monoplaza cede 150 milímetros con el objetivo de lograr una respuesta dinámica superior en los movimientos de pista. El diseño actual busca una independencia mayor del flujo de aire turbulento.

Las unidades de potencia consumen carburantes ecológicos de manera obligatoria. Estas sustancias provienen de desechos urbanos o restos vegetales con la meta de disminuir la contaminación ambiental. El motor térmico convencional conserva su importancia central. El sistema eléctrico asume el 50% de la generación de fuerza total del coche.

