Quién es Hugo Morales, el exjugador citado por el caso del departamento de Adorni: fue campeón con Lanús y metió un gol histórico

El nombre de Hugo Alberto Morales, exmediocampista que brilló en Huracán y Lanús durante la década de los noventa, volvió a sonar estos días pero no por una cuestión futbolística, sino porque el fiscal Gerardo Pollicita lo citó a declarar este martes mediante una audiencia virtual en el marco de la causa que investiga al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El foco del expediente recae sobre una propiedad ubicada en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, cuya cadena de ventas presenta irregularidades que están bajo la lupa judicial.

Morales vendió el departamento de casi 200 metros cuadrados en abril de 2025 a dos mujeres, identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La operación se cerró por un valor de 200.000 dólares. Sin embargo, apenas seis meses después, el inmueble pasó a manos de Adorni y su esposa por 230.000 dólares. El funcionario compró la unidad en noviembre de 2025 y utilizó un crédito otorgado por las mismas vendedoras para completar la transacción.

Ahora, el exdeportista, conocido por su perfil bajo desde su retiro, deberá dar su testimonio sobre el origen de esta operación.

Morales inició su carrera en Huracán (Foto: X)

Hugo Morales: el campeonato con Lanús y el diagnóstico de cáncer que superó

La trayectoria profesional de Morales comenzó en los inicios de los años noventa en Huracán, bajo las órdenes de Carlos Babington. Luego, su estilo elegante en el campo de juego lo transformó en una pieza clave de aquel equipo de Lanús que dirigió Héctor Cúper y que alzó la Copa Conmebol en 1996. Ese éxito lo catapultó a la selección argentina, donde compartió equipo con referentes como Marcelo Gallardo y Ariel Ortega, y donde alcanzó la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Incluso, durante la gestión de Daniel Passarella en el seleccionado mayor, Morales se consolidó como una figura relevante hasta que un problema de salud interrumpió su carrera.

Todo comenzó con un dolor que ignoró pero que, en 1997, se hizo notar con un susto: se descompuso en la concentración de la selección argentina y tuvo que ser internado. Ese síntoma era una llamada de alerta por un tumor testicular, del cual fue operado y por el que se tuvo que someter a quimioterapia.

“Fueron cuatro meses intensos, que no se los deseo a nadie. Lo peor que me pasó en la vida”, supo decir en su momento.

El eterno gol de Morales a San Lorenzo tras vencer el cáncer

Tras largos meses de tratamientos médicos, regresó a las canchas en 1998 para anotar un gol decisivo frente a San Lorenzo. Él mismo recordó ese tanto como un quiebre en su carrera. “Volver a jugar sólo puedo compararlo con el día de mi debut. Nadie se imagina lo que pasó por mi cabeza cuando (Mario) Gómez me dijo que me preparara para entrar. Fue todo mágico”, dijo, tal cual lo citó TNT Sports.

El mediocampista tuvo un paso por el fútbol colombiano (Foto: X)

Su carrera continuó en Europa con el Tenerife español, donde marcó el tanto que otorgó el ascenso a Primera División en 2001. Luego, su derrotero futbolístico incluyó etapas en Independiente de Avellaneda, Atlético Nacional de Colombia, donde obtuvo el título del Apertura 2005, y pasos breves por Millonarios y la Universidad Católica de Chile. En 2008, luego de un ciclo en Talleres de Córdoba, decidió poner punto final a su trayectoria debido al desgaste físico acumulado.

Tras el retiro, Morales optó por alejarse de la exposición mediática. En 2016 reapareció en el ámbito público al asumir como director técnico de Huracán de Goya, en la provincia de Corrientes, donde trabajó con las categorías inferiores. Desde ese entonces, poco se supo de él.

El vínculo de Morales con el departamento

Tal como informó LA NACIÓN, Morales compró el departamento en 1996 hasta que, en 2025, se los vendió a las dos mujeres mencionadas. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.

Según esa versión, la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales les explicó a sus allegados que lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: 200.000 dólares.

Según la documentación oficial, Adorni lo compró el año pasado por 230.000 dólares, de los cuales solo pagó de su bolsillo 30.000. Los otros 200.000 fueron un crédito -con garantía hipotecaria- que le dieron las propias vendedoras del inmueble, dos jubiladas que se lo habían comprado meses antes a Morales.