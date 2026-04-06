Quién es Nacho Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino

Ignacio “Nacho” Lago es delantero de Colón de Santa Fe y en las últimas horas su nombre causó repercusión en las redes tras presentar a su novio y dar detalles de la relación amorosa que tienen. De esta manera, marcó un precedente importante dentro del fútbol argentino al reconocer su orientación sexual y presentar a su pareja de forma pública.

El joven tiene 23 años y debutó en el fútbol local en 2018, tras hacer las inferiores en Almirante Brown. Luego dio sus primeros pasos en Talleres de Córdoba, emigró a México donde jugó en el ascenso también, y regresó al país para jugar en San Martín (SJ), Atlético Rafaela y más recientemente en Colón de Santa Fe.

Ignacio Lago habla de su realción

La noticia que puso su nombre entre las tendencias de este lunes, se dio a conocer mientras era entrevistado en Sangre y luto, el programa de Aire de Santa Fe, donde presentaron en directo un saludo de su novio con motivo de felicitarlo por su desempeño en el último partido, donde convirtió un gol en el 3-0 ante San Miguel. De este modo, el futbolista fue claro con sus sentimientos: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar".

Respecto al momento del video, se mostró sorprendido y admitió: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.

"feliz vida, negro. te amo": nacho lago, jugador de fútbol de primera nacional en colón de santa fe, posó con su novio. pic.twitter.com/EuDQmwfFci — make argentina gay again (@makearggayagain) April 6, 2026

La trayectoria deportiva de Ignacio Lago y el gran rendimiento en Colón de Santa Fe

Lago nació el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova. Antes de estar en el club santafesino, jugó en Atlético Rafaela, hasta 2024, cuando fue cedido a Colón.

En 2018 y con solo 15 años, debutó de manera profesional en Almirante Brown, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club. Allí permaneció hasta 2020 y luego pasó a Talleres de Córdoba.

Durante su estancia en el plantel cordobés tuvo la oportunidad de acumular minutos y mostrarse; por ese motivo lo dieron a préstamo en 2021 al Tlaxcala F.C. de México.

Ignacio Lago tiene 23 años y es una de las figuras clave de Colón (Fuente: Instagram/@colonoficial)

En 2022 le concedieron una cesión a San Martín de San Juan para que se desempeñara en la Primera Nacional y desde ese entonces su trayectoria fue en ascenso meteórico.

Su llegada a Colón representó una bocanada de aire fresco para el plantel y rápidamente se consolidó como una de las figuras principales en el fútbol argentino de la Primera B Nacional, en particular como un jugador desequilibrante en el frente de ataque.

Nacho Lago juega en el club sabalero con la camiseta número 10 (Fuente: Instagram/@nacho_lago_)

Debido a su gran rendimiento y característica de encarador en el campo de juego, es que los sabaleros piden por su continuidad definitiva. Esta vez, Nacho Lago dio que hablar, no solo dentro del campo de fútbol sino fuera, dejando una marca importante para los futbolistas que vienen.