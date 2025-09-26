Quiénes son los jugadores sancionados por la FIFA

La FIFA anunció este viernes la suspensión por un año de siete futbolistas y de la Federación de Fútbol de Malasia. La medida responde a una falsificación de documentos que permitió la participación de los deportistas en un partido oficial contra Vietnam. La lista de jugadores sancionados incluye a tres argentinos, quienes ahora enfrentan una prolongada inactividad profesional.

Quienes son los tres futbolistas argentinos suspendidos

Los deportistas argentinos afectados por la resolución del máximo organismo del fútbol mundial son Imanol Machuca, actual delantero de Vélez; el defensor central Facundo Garcés, del Alavés de España; y el delantero Rodrigo Holgado, del América de Cali de Colombia.

Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado son los tres argentinos afectados por la medida LUIS ROBAYO - AFP

Junto a ellos, la sanción recayó sobre el brasileño Joao Vitor Figueiredo, los españoles Gabriel Felipe Arrocha y Jon Irazábal, y el neerlandés Héctor Hevel.

¿Por qué la FIFA aplicó esta sanción?

El castigo se origina en irregularidades detectadas en la convocatoria para un partido internacional. La FIFA detalló el motivo en un comunicado oficial. “La Federación de Malasia había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados“, expresó el ente rector del fútbol.

El partido en cuestión se disputó el 10 de junio de 2025. Los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia contra Vietnam en la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC 2027. Malasia ganó ese encuentro 4-0 en Kuala Lumpur.

Facundo Garcés se consolidó como titular en el Alavés de España, donde disputó los seis partidos de la temporada Instagram @facundogarces

Dos de los sancionados, Holgado y el brasileño Figueiredo, anotaron un gol cada uno. Garcés fue titular y Machuca ingresó en reemplazo de Holgado. Tras el partido, la FIFA recibió una queja formal que desató la investigación.

Sumado a la prohibición de toda actividad por doce meses, cada futbolista deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos, equivalentes a unos 2.500 dólares. La Federación de Malasia afronta una sanción económica mucho mayor, que asciende a 350.000 francos suizos, aproximadamente 438 mil dólares.

La Federación de Malasia utilizó documentación manipulada para alinear a los jugadores @malaysia_nt

El caso de Imanol Machuca en Vélez

La sanción de Imanol Machuca representa un problema para el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto. El extremo de 25 años, formado en Unión de Santa Fe, es una pieza habitual en el equipo titular del Fortín. Sus estadísticas en el club de Liniers registran 23 partidos, un gol y una asistencia en 1.298 minutos de juego.

Ante la consulta sobre la disponibilidad del futbolista para el partido del lunes contra Atlético Tucumán, por la décima fecha del torneo Clausura, desde el club informaron que “aún no llegó ninguna comunicación oficial”. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la encargada de notificar formalmente la sanción.

El partido investigado se disputó el 10 de junio de 2025 contra Vietnam por las clasificatorias a la Copa Asiática @malaysia_nt

Machuca explicó el origen de su vínculo con el país asiático. “Viene por mi abuela, que ya venía hablando desde antes. Fue una experiencia única”, contó en una entrevista con el programa partidario Sábado Vélez.

La situación de Facundo Garcés en España

Facundo Garcés, defensor central, llegó al Alavés a principios de 2025 desde Colón de Santa Fe, club con el que finalizó su contrato. En el equipo español, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, se consolidó rápidamente. Jugó diez partidos en el primer semestre y completó los seis encuentros de la temporada actual.

De manera sorpresiva, el club vasco incluyó a Garcés en la lista de convocados para el partido de este sábado contra Mallorca, por la séptima fecha de la liga española. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el “Chacho” Coudet no hizo mención alguna a la posible ausencia del defensor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.