Quiénes son los tres futbolistas que convocó Scaloni por primera vez
La citación del entrenador de la selección argentina para la gira en Estados Unidos presenta algunas caras inéditas; se percibe una renovación de nombres en la lista
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este viernes la nómina de 28 jugadores para la próxima fecha FIFA. La lista que convocó Scaloni para los amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico presenta novedades y la inclusión de apellidos que reciben su citación inicial al combinado mayor. El equipo nacional jugará el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 en el estadio Soldier Field de Chicago.
Quienes son los jugadores debutantes en la Selección argentina
La renovación del plantel campeón del mundo incorpora tres nombres que nunca antes integraron una nómina del ciclo. Se trata del arquero Facundo Cambeses, el defensor Lautaro Rivero y el volante Aníbal Moreno. Cada uno responde a necesidades específicas del cuerpo técnico.
Facundo Cambeses, de 28 años, es el arquero de Racing. Su inclusión tiene una relación directa con la situación física de Emiliano Martínez. El arquero titular de la selección sufrió una molestia muscular este jueves durante el calentamiento previo al partido de su club, Aston Villa, contra Feyenoord. La citación de Cambeses funciona como una previsión ante una posible baja definitiva de Martínez.
Lautaro Rivero, con 21 años, es un defensor de River Plate. Su perfil zurdo ofrece una variante para la zaga central, una característica que quedó vacante desde la lesión de Lisandro Martínez, quien continúa su recuperación en el Manchester United. El ascenso de Rivero fue meteórico, ya que en la primera mitad del año jugaba en Central Córdoba de Santiago del Estero.
Aníbal Moreno, de 26 años, es el volante central de Palmeiras. El cuerpo técnico sigue su rendimiento desde su etapa en Racing. Su llamado provee una alternativa para la mitad de la cancha, tanto en la posición de volante central como de interior. Esta convocatoria cubre la ausencia por lesión de Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen de Alemania.
El regreso de Senesi y los jugadores del fútbol local
La nómina para los amistosos de octubre también marca el retorno de Marcos Senesi. El defensor del Bournemouth inglés, de 28 años, tuvo citaciones esporádicas en el pasado y solo disputó un amistoso ante Estonia previo al Mundial de Qatar. Al igual que Rivero, es zurdo, lo que refuerza las opciones en la defensa central.
Del ámbito local, la lista incluye a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos de River Plate, y a Leandro Paredes, de Boca Juniors. Estos futbolistas no participarán con sus equipos en la fecha 12 del torneo Clausura, que se desarrollará durante la ventana internacional.
Quienes son todos los jugadores convocados por Scaloni
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia)
- Wálter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra)
- Facundo Cambeses (Racing)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Cristian Romero (Tottenham Hotspurs, Inglaterra)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia)
- Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal)
- Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra)
- Lautaro Rivero (River Plate)
- Marcos Acuña (River Plate)
- Nicolás Tagliafico (Lyon, Francia)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos)
- Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra)
- Nicolás Paz (Como, Italia)
- Giovani Lo Celso (Betis, España)
- Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid, España)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, España)
- Nicolás González (Atlético de Madrid, España)
- Franco Mastantuono (Real Madrid, España)
- Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos)
- José Manuel López (Palmeiras, Brasil)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid, España)
- Lautaro Martínez (Inter, Italia)
