Los Pumas y la indisciplina: un problema endémico que le cuesta muy caro a la selección

La indisciplina volvió a golpear las aspiraciones de los Pumas. En los últimos tres partidos del Rugby Championship cometieron 52 penales, a un promedio de 17.3 cada 80 minutos. Si lo ideal en la alta competencia profesional es un dígito por encuentro, se verá que al seleccionado argentino le será difícil conseguir victorias si no corrige esta faceta del juego que, por otra parte, viene de arrastre.

Vayamos a los tres últimos años, al post Mundial 2019. En ese recorrido, los Pumas jugaron 25 test-matches. Sólo en tres cometieron menos de 10 penales: Gales y Nueva Zelanda (7), en 2021, y Australia (9), en 2022. Salvo con los All Blacks, los otros dos los ganaron. En el total, alcanzaron la cifra de 333 penales, a un promedio de 13,3 por partido. Pero hay otro dato que acompaña ese aspecto negativo: en esos 25 encuentros tuvieron 22 tarjetas amarillas y 2 rojas.

El árbitro inglés Matthew Carley le muestra una tarjeta roja a Juan Cruz Mallia; fue en un test-match entre Gales y Argentina en Cardiff Agencia AFP - AFP

En este proceso que comanda Michael Cheika, la disciplina funcionó en los primeros 7 partidos: 10, 12 y 11 penales contra Escocia; y 14 y 9 con Australia y 12 y 12 con los All Blacks. Pero desbarrancó ante los Springboks: 18 y 22. El australiano le apuntó sutilmente a los arbitrajes –”quiero respeto por mi equipo”- pero lo cierto es que los argentinos abundaron en desconcentraciones, no sólo en cumplir el reglamento y escuchar al árbitro, sino en la toma de decisiones. Cheika se hizo cargo de la parte mental del equipo. Es un experto en forjar los liderazgos y en el manejo del vestuario, pero al igual que con Daniel Hourcade y con Mario Ledesma, el seleccionado no trabaja con un especialista en el tema, como sí lo hace la mayoría de los equipos de alto nivel.

Dos ex Pumas recientes, ahora comentaristas en la TV, mostraron puntos de vista distintos sobre la indisciplina y la desconcentración. Para Marcelo Bosch la responsabilidad es de los jugadores, mientras que para Leonardo Senatore, es un déficit del staff.

Tomás Lavanini es uno de los jugadores que debió lidiar varias veces con amonestaciones; aquí, expulsado un amistoso en Dublin en noviembre pasado Brian Lawless - PA Images - PA Images

Fernando Saccone, psicólogo deportivo que su momento elaboró para la UAR el Programa de Entrenamiento Mental para el sistema de Alto Rendimiento, sostiene: “Lo que se ve en los Pumas y también en la UAR, es que se hace hincapié en lo motivacional y no en consignas que tengan que ver con llevar a la práctica lo que se entrenó. Los Pumas del 65 o los carteles con que este es un día para recordar son factores externos que distraen del objetivo principal”. Saccone, autor del libro “Rugby Mental”, trabajó con el seleccionado en la era de Hourcade, pero terminó apartado. Hoy atiende individualmente a distintos deportistas y está en España para brindar charlas en entidades vinculadas al rugby.

Para Alejandro Oneto Gaona, coach mental vinculado al rugby, la indisciplina de los Pumas “está centrada en la falta de implementación de herramientas mentales que les permitan estar presentes en el juego y evitar así dejarse llevar por la ansiedad. Se alejan de su propio eje y pierden el foco, que debe estar en ellos mismos, de manera individual y colectiva”. Su colega Mario Zelarayán, también ex jugador de rugby, coincide en el diagnóstico: “A los Pumas les está faltando incorporar intrínsecamente las destrezas de la inteligencia emocional: autocontrol/autoconocimiento, automotivación, resiliencia y comunicación interpersonal no verbal. Hay destrezas y talento en el equipo, pero falta esa faceta que es muy importante para un atleta de alto rendimiento”.

La indisciplina rompe cualquier esquema de juego ensayado, obliga a estar en permanente defensa, desgasta y también lastima. Los dos últimos partidos dejaron una enfermería: 6 lesionados, al menos 3 de ellos descartados para la gira de noviembre por el Reino Unido. Si no se corrige ese aspecto, a los Pumas, que han mostrado progresos en lo que va del año, se les hará cuesta arriba rubricar esos talentos en lo que queda del camino hacia el Mundial.