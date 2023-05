Top 12 de la URBA: CUBA no se baja de la pelea y tiene a sus números como sustento de la ilusión

escuchar

En un sábado donde todos los focos del rugby de Buenos Aires estuvieron puestos en el clásico de San Isidro, CUBA dio la nota y frenó el envión de Alumni, que venía de una racha de cuatro éxitos al hilo incluyendo victorias ante Hindú, el último campeón, Belgrano Athletic, en el clásico y Newman, el puntero del campeonato.

Tras un arranque irregular, Universitario lleva cuatro partidos sin derrotas y superó a un rival que se le hizo cuesta arriba en los últimos tiempos: de los ocho anteriores enfrentamientos habían perdido siete, con una sola victoria, por 28-25 en 2021, año en que el que fueron campeones.

Esta versión 2023 de CUBA tiene una premisa clara: ser un equipo con mayor volumen ofensivo y asumir riesgos con la pelota. Evolucionar el juego que, aún con inconsistencias, le dio resultados en los últimos años y lo convirtieron en uno de los clubes protagonistas del rugby de Buenos Aires. De la defensa férrea y un pack de forwards dominante, a lanzarse a jugar con los backs y sorprender desde cualquier sector de la cancha. Con esta propuesta, el encuentro que protagonizaron en Tortuguitas fue frenético, intenso y luchado hasta el final. A Alumni también le calza bien ese juego de ida y vuelta.

Un arranque de Marcos Eliçagaray, el fullback de CUBA, que ganó un compromiso difícil y se afianza en las alturas del torneo. LA NACION/Alejandro Guyot

Si bien hubo varias insinuaciones y los pateadores Bautista Canzani y Benjamín Gutiérrez Meabe intercambiaron penales, fue el local el que apoyó el primer try de la tarde, tras un quiebre de Canzani y una asistencia al capitán Franco Battezzati.

Pero la reacción del visitante no tardó en llegar. Cinco minutos más tarde se lanzaron a jugar y Juan Manuel Cat apoyó su primer try en el rugby de Buenos Aires. El uruguayo es una de las novedades de la renovada línea de backs de CUBA en este 2023. Mundialista en 2019 y autor de un try en el histórico triunfo ante Fiji, el jugador de 26 años se instaló en Buenos Aires y, recomendado por el entrenador de Los Teros Esteban Meneses, arribó a Universitario. Como apertura aporta conducción, experiencia, potencia física y un gran trabajo defensivo: ante Alumni frenó dos ataques profundos con dos pescas.

Con el efectivo pie de Gutiérrez Meabe, CUBA se fue arriba al descanso 14-13. Junto a Simón Benítez Cruz, el pateador aporta ese vértigo en ataque que propone el staff liderado por Lucas Piña. Se combinan y hablan el mismo idioma, en una línea de backs que tuvo el debut como titular del joven Joaquín Corleto, sobrino de Nani, leyenda de los Pumas.

El apertura Bautista Canzani, que viene siendo importante para Alumni, esta vez no consigue escapar de Tomás Anderlic, el hooker de CUBA. LA NACION/Alejandro Guyot

Aun con otra propuesta, lo que no modifica el equipo de Villa de Mayo es una de sus fórmulas predilectas en la última década: el line y el maul. Tomás Anderlic sumó un nuevo try por esa vía y lleva siete en el torneo, sólo por detrás de Agustín Capurro en el ranking de trymans, el hooker de Hindú que acumula nueve. Los forwards, además, dominaron en las formaciones fijas y forzaron cuatro penales en el scrum, una faceta que Alumni venía de sufrir ante Newman siete días atrás. Santiago Landau fue una de las figuras de la cancha por su despliegue físico y sus virtudes en el line.

Al conjunto de Tortuguitas le faltó claridad para aprovechar mejor sus quiebres. Santiago González Iglesias tuvo dos, Tobías Moyano el suyo e Ignacio Cubilla otro que no fueron capitalizados en puntos. Además, Bautista Canzani falló un drop debajo de los palos y una patada al touch que pudo haber sido line en los últimos metros para su equipo a diez minutos del final.

Compacto del triunfo de CUBA sobre Alumni

Disputadas siete fechas, CUBA es el equipo con más tries a favor, con 33, ocho más del que lo sigue en ese rubro que es Belgrano Athletic con 25. También es el de más tantos a favor con 247 y el que sumó más puntos bonus (5). Deberá encontrar un mayor equilibrio y consistencia en un campeonato por ahora más cerrado que años anteriores. Una victoria ante uno de los candidatos como Alumni lo puede impulsar para seguir siendo protagonista en el certamen de la URBA.

Síntesis de Alumni 19 vs. CUBA 24

Alumni: Santiago González Iglesias; Franco Sábato, Alejo González Chávez, F. Battezzati (capitán) y S. Pernas; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Juan P. Anderson, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; S. Alduncín y Nicolás Promanzio; F. Bottoni, Tomás Bivort y E. Oliva.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

CUBA: Marcos Eliçagaray; Joaquín Corleto, B. Casaurang, Marcos Herrero Anzorena y Benjamín Gutiérrez Meabe (capitán); Juan M. Cat y Simón Benítez Cruz; F. Sied, José De Carabassa y Pedro Mastroizzi; Marcos Loza y S. Landau; E. Carullo, T. Anderlic y Facundo Aguirre.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Primer tiempo: 10′, 25′ y 40′, penales de Benjamín Gutiérrez Meabe (C); 23′ y 31′, penales de Bautista Canzani (A); 27′, gol de Bautista Canzani por try de Franco Battezzati (A), y 33′, try de Juan M. Cat (C).

: Gonzalo De Achával. Cancha: Alumni.