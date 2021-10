Top 12 de la URBA. Quebrar a SIC, un mérito de pocos que logró este CUBA esperanzado en llegar a las semifinales

Ni máquina, ni ballet, ni coro de ángeles. No es necesario largar parrafadas efectistas y demagógicas para ensalzar las virtudes de este CUBA modelo 2021. Todo lo reduce a un concepto: es un equipo práctico, que asienta su proyecto en la garra de sus jugadores y la modestia de su juego. No brilla, pero tiene convicciones; no se luce, pero hace valer su idea. Así le ganó al SIC por 26 a 20, y así mantiene ventaja sobre Belgrano Athletic, el tercero de la Zona A, aunque ahora de 5 puntos y no de 6. Pero el tenor de la victoria es grande por la calidad del adversario, y entonces CUBA se ilusiona un poco más con la clasificación para las semifinales del Top 12.

En ese grito final que unió a jugadores e hinchas sobre el verde césped de Villa de Mayo se sintetiza la ilusión que moviliza por estos tiempos a CUBA. Nadie sabe cuál será el final del cuento, pero el prólogo escrito vislumbra novedades inquietantes, lejos del suplicio que le tocó vivir en las dos últimas temporadas, donde el descenso merodeó con insistencia. A falta de tres fechas, le lleva cinco puntos a Belgrano y se enfrentarán en el último partido de la segunda etapa. Si bien la diferencia es tranquilizadora, CUBA no deberá relajarse.

Hubo fiesta en Villa de Mayo por la victoria contra el campeón y puntero de la zona A. Ignacio Sánchez - LA NACION

“Nos sacamos de encima un rival muy complicado y sumamos puntos que, a priori, se podían perder. No hay que bajar los brazos ni relajarse, porque esto es un mano a mano con Belgrano hasta el final. Mientras ellos sigan ganando y nosotros hagamos bien las cosas, hay que estar tranquilos. CUBA no depende de nadie”, expresó el wing Marcos Moroni, autor del try del triunfo ante los de Boulogne.

Que éste era un desafío bravo, a nadie le cabían dudas. Y no precisamente porque el San Isidro Club sea el líder infranqueable o el último campeón del rugby bonaerense. El lastre más bien pasaba por lo que Belgrano, en otras latitudes, podía hacer ante Buenos Aires (último en la tabla) sin que las cosas en Villa de Mayo no salieran como el objetivo demanda.

Marcos Moroni: penales, un try y un gol para que CUBA sacara adelante su desafío más fuerte rumbo a las semifinales. Ignacio Sánchez - LA NACION

Sin embargo, CUBA no se dejó amedrentar por el contexto. Hizo valer la idea por sobre las necesidades y le jugó de igual a igual a la sólida formación zanjera, que acumuló la segunda derrota en el certamen.

La principal virtud que exhibieron los universitarios fue la intensidad que le imprimieron al juego y también la voracidad de su tercera línea para tacklear los embates de sus pares del SIC. Aunque también es cierto que al equipo cubano le faltó volumen de juego, algo que deberá trabajar de cara a lo que viene.

Lo del San Isidro Club fue difícil de explicar porque abusó del juego aéreo y muy pocas veces logró poner a sus ligeritos, como Piccardo y Campbell, mano a mano frente a la defensa local, algo que venía haciendo usualmente y que le dio muchos réditos en este torneo.

La unión hizo la fuerza: CUBA se mantuvo firme en el reto más difícil, frente a SIC, y retiene varios puntos detrás a Belgrano. Ignacio Sánchez - LA NACION

La paridad en el resultado con que terminó el primer tiempo dejó constancia de la fortaleza de ambos packs. Ni CUBA ni SIC, escatimaron vehemencia, velocidad en el juego y mucho roce físico. De hecho, a los 6 minutos, fueron amonestados Solveyra, en el local, y Gatica, en el visitante. Así, en esa tónica, el visitante supo sacar provecho de las formaciones móviles para ponerse arriba en el marcador con los tries de Madero y Piccardo. La reacción de los locales no tardó en llegar. Al try tempranero de Young se le sumaron dos penales de Moroni, que lo pusieron rápidamente en partido (11 a 15).

En la segunda parte, la emoción y la garra se sobrepusieron a los planteos. Cuando CUBA sintió la presión de revertir el resultado recurrió a los kicks para ganar metros y sacar ventaja de las inseguridades defensivas del SIC. Y así consiguió pasar al frente: primero con un try de Carullo y la efectiva patada de Moroni. Luego, con un intento de drop mal ejecutado por Rodrigo Ávalos, que no pudo sujetar Juan P. Zervino, Marcos Moroni marcó el try que cerró historia. Ni la amonestación de Benito Ortiz de Rosas ni el rápido try Piccinini para los de Boulogne empañaron la fiesta universitaria.

La gran receta puesta en práctica por CUBA para darle forma y contenido a la brillante campaña que está teniendo en el presente Top 12 de la URBA ya no acepta como explicación la casualidad. Los resultados lo demuestran. Es compacto, ordenado, vibrante y, fundamentalmente, un producto aritmético de jugadores con experiencia, como Lucas Piña, Segundo Pisani y Rodrigo Ávalos, y jóvenes pujantes de rugby, como Marco Young, Moroni, Agustín Migliore y los hermanos Garoby, que no paran de creer en la idea e ilusionan el pueblo cubano.

Juan Soares Gache procura detener a Marcos Moroni; San Isidro Club no se la hizo fácil a CUBA, pero perdió por segunda vez en las 13 fechas. Ignacio Sánchez - LA NACION

Síntesis de CUBA 26 vs. SIC 20

CUBA: Marcos Moroni; B. Ocampo, M. Herrero Anzorena, F. De la Vega y M. Young; R. Ávalos y F. Fontán; L. Maguire, S. Pisani (capitán) y P. Mastroizzi; L. Piña y S. Uriarte; E. Carullo, E. Devoto y N. Solveyra (A) .

Entrenadores: T. Cóppola, A. Benedicto y F. Sala.

Cambios: PT, 13 minutos, B. Casaurang por Herrero Anzorena; ST, J. Contegrande por Piña; 3, B. Ortiz de Rosas (A) por Mastroizzi; 10, J. Garoby por Devoto; 18, F. Garoby por Carullo, y 38, Y. Glenny por Maguire.

por Mastroizzi; 10, J. Garoby por Devoto; 18, F. Garoby por Carullo, y 38, Y. Glenny por Maguire. San Isidro Club J. P. Zervino; J. Campbell, Justo Piccardo, S. Rubio y M. Madero; G. Arias y J. Soares Gache; T. Meyrelles (C), A. Daireaux y M. Borghi; F. Haedo y L. Sommer; M. Gatica (A) , A. Panzarini y M. Piccinini.

Entrenadores: S. González Bonorino y L. Cilley.

Cambios: ST, 7 minutos, T. Comissati por Daireaux; 12, M. Albanese por Soares Gache; 20, R. Macchiavelo por Panzarini, y, 28, F. Giorgiutti por Rubio.

Primer tiempo: 12 minutos, try de Young (C); 13, penal de Arias (S); 17, try de Madero (S); 26, gol de Arias por try de Piccardo (S); 32, penal de Moroni (C), y 40, penal de Moroni (C). Amonestados: 6 minutos, Solveyra (C) y Gatica (S). Resultado parcial: CUBA 11 vs. SIC 15.

Segundo tiempo: 2 minutos, penal Moroni (C); 13, try de Carullo (C); 25, gol de Moroni por try propio (C), y 36, try de Piccinini (S). Amonestados: 35, Ortiz de Rosas (C). Resultado parcial: CUBA 15 vs. SIC 5.

2 minutos, penal Moroni (C); 13, try de Carullo (C); 25, gol de Moroni por try propio (C), y 36, try de Piccinini (S). Amonestados: 35, Ortiz de Rosas (C). Resultado parcial: CUBA 15 vs. SIC 5. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: CUBA.

Las posiciones

Zona A

1º SIC , con 52 puntos

, con puntos 4º CUBA , con 46

, con 5º Belgrano , con 41

, con 8º CASI , con 23

, con 9º Los Tilos , con 19

, con 12º Buenos Aires, con 6

Zona B

1º Newman , con 53

, con 2º Hindú , con 47

, con 3º Alumni , con 31

, con 4º Pucará , con 20

, con 5º Regatas , con 19

, con 6º San Luis, con 15

La próxima fecha, el sábado 6/11

Zona A

SIC vs. Belgrano

Buenos Aires vs. Los Tilos

CASI vs. CUBA

Zona B