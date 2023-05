La China Suárez quedó encerrada en un ascensor e hizo algo que no todos se animan en un momento así

escuchar

En las últimas semanas, los días de María Eugenia “China” Suárez no son para nada tranquilos. Rumores de romance, aclaraciones sobre su comportamiento en una conocida fiesta y un nuevo trabajo, son los momentos que la llevan a ser el centro de atención. Pese a todo, decide atravesar cada situación con buena onda y así lo demostró recientemente cuando relató con imágenes el encierro que sufrió por el mal funcionamiento de un ascensor.

“Acompáñenme a quedarme encerrada en el ascensor”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram y compartió tres momentos que atravesó en el pequeño cubículo.

En una imagen se la vio sentada en el piso en un claro gesto de esperar a ser “rescatada”; la segunda -ya un poco más relajada- sacándose una foto frente al espejo del elevador, y por último un video en el que captó el momento exacto en el que por un mal funcionamiento se le cerró la puerta, lo que la llevó a estar varios minutos encerrada.

La actriz compartió el momento en que quedó encerrada en el ascensor (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Su publicación no pasó para nada desapercibida y generó gran repercusión entre sus seguidores. Por un lado, estuvieron quienes la felicitaron por la calma por la que se tomó la situación y por el otro, todo lo contrario. “Yo me muero... tu tranquilidad”; “Yo que soy claustrofóbica estaría llorando, gritando, muriéndome y desmayándome”; “Excelente la actitud, yo hubiera fallecido”; “Amo que te sacaste fotos hasta que pudiste salir” y “Pintó una sesión”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Las fotos no faltaron al momento que la China se quedó encerrada en el ascensor (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Tras revelar esta situación, la ex Casi Ángeles les llevó tranquilidad al realizar una nueva publicación en la que se mostró mientras caminaba al aire libre con un particular look de entre casa. De esta forma, dejó en claro que pudo salir del ascensor sin problemas.

Sin embargo, minutos más tarde vivió la misma situación de encierro pero en otro elevador y en esta ocasión, acompañada por un compañero de trabajo. “Lo voy a grabar porque no lo van a creer. Segunda vez en el día”, expresó con un tono de sorpresa. “No lo puedo creer”, remarcó.

El momento en el que la China Suárez se quedó encerrada en un ascensor

Más tarde, volvió a aparecer en sus redes pero ya lejos de un ascensor, más precisamente en su auto. El mal momento habría ocurrido durante una grabación, ya que, actualmente, la actriz se encuentra con un nuevo proyecto para una plataforma de streaming.

La China Suárez se quedó encerrada en un ascensor dos veces en un día

Camaleón es la nueva serie que protagonizará junto a Pablo Echarri, que aún no tiene fecha de estreno, como así tampoco se conoce de qué se tratará la ficción.

“Es una historia que uno puede presumir que impacta mucho en la actualidad y que generará debate porque las líneas divisorias no son tan claras a la hora de hablar de lo que hablará la serie”, contó el actor en diálogo con Implacables (El Nueve), previo al comienzo de la grabación, sin ofrecer mayores detalles.

LA NACION