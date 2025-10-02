Se filtró la presunta camiseta suplente de la selección argentina para el Mundial 2026 y generó polémica
A ocho meses del comienzo del torneo se filtró una imagen de la supuesta vestimenta que usarían el conjunto de Lionel Scaloni para defender el título obtenido en Qatar
- 2 minutos de lectura'
Faltan solo ocho meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a los Estados Unidos, México y Canadá. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio. Si bien aún hay varias cuestiones para definir, incluidos los 48 equipos que competirán y la lista de jugadores convocados, comenzaron a haber algunas filtraciones. En las últimas horas, se viralizó una imagen de la presunta camiseta alternativa que usará la selección argentina, para defender el título mundial que ganó en el Estadio Lusail de Qatar, aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022.
Hay mucha expectativa por el Mundial 2026. En la Argentina hay una cuota especial de entusiasmo por el deseo de repetir lo conseguido en la última edición. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya está adentro de la competencia tras su destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas. Con 38 puntos terminó puntero por delante de Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, quienes también están clasificados. Venezuela y Bolivia definirán su pase en el repechaje.
Aunque aun la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no presentó ni la camiseta titular y ni alternativa que usará la selección argentina para el Mundial, como así tampoco la indumentaria de entrenamiento, en las últimas horas apareció una imagen que se volvió viral. El sitio Opaleak publicó imágenes de la presunta casaca alterativa que podrían vestir los campeones del mundo en 2026.
El modelo que presentaron es en tonos violeta - color de la camiseta alternativa que usó el seleccionado durante la Copa del Mundo de 2022 y con la que le ganaron a Polonia -, negro, azul eléctrico y blanco. Cuenta con un diseño de arabescos en estos tonos con el logo de Adidas y el de la AFA con las tres estrellas. “¡Nueva camiseta visitante para el Mundial 2026!“, indicaron en un posteo de X.
Hasta el momento ni la AFA ni la marca deportiva que viste al seleccionado argentino confirmaron que esta sea la vestimenta oficial.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
Segunda victoria del sub 20. Entró en los últimos minutos e hizo el golazo que selló la clasificación argentina en el Mundial
Segunda generación. Los bebés de la Scaloneta: los que se vienen, los recién nacidos y los “más grandes”
Confirmado. Fechas y horarios de los amistosos de la selección argentina
- 1
Champions League: doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Giuliano Simeone y Julián Alvarez para Atlético
- 2
El fenómeno Camioneros: cómo hizo el club de los Moyano para ascender tres categorías en dos años
- 3
Champions League: los goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone para Atlético de Madrid y el doblete de Lautaro Martínez
- 4
Copa Libertadores femenina: la cita más importante regresa a la Argentina, con un claro favorito