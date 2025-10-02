Se filtró la presunta camiseta suplente de la selección argentina para el Mundial 2026 y generó polémica

Faltan solo ocho meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a los Estados Unidos, México y Canadá. El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio. Si bien aún hay varias cuestiones para definir, incluidos los 48 equipos que competirán y la lista de jugadores convocados, comenzaron a haber algunas filtraciones. En las últimas horas, se viralizó una imagen de la presunta camiseta alternativa que usará la selección argentina, para defender el título mundial que ganó en el Estadio Lusail de Qatar, aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022.

La selección argentina ya clasificó al Mundial 2026 y buscará defender el título de Campeón del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Hay mucha expectativa por el Mundial 2026. En la Argentina hay una cuota especial de entusiasmo por el deseo de repetir lo conseguido en la última edición. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya está adentro de la competencia tras su destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas. Con 38 puntos terminó puntero por delante de Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, quienes también están clasificados. Venezuela y Bolivia definirán su pase en el repechaje.

Según el sitio Opaleak así sería la camiseta suplente de la selección argentina en el Mundial 2026 (Foto: X @opaleak)

Aunque aun la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no presentó ni la camiseta titular y ni alternativa que usará la selección argentina para el Mundial, como así tampoco la indumentaria de entrenamiento, en las últimas horas apareció una imagen que se volvió viral. El sitio Opaleak publicó imágenes de la presunta casaca alterativa que podrían vestir los campeones del mundo en 2026.

La presunta camiseta alterativa de la selección sería violeta, negra, azul eléctrico y blanco (Foto: X @opaleak)

El modelo que presentaron es en tonos violeta - color de la camiseta alternativa que usó el seleccionado durante la Copa del Mundo de 2022 y con la que le ganaron a Polonia -, negro, azul eléctrico y blanco. Cuenta con un diseño de arabescos en estos tonos con el logo de Adidas y el de la AFA con las tres estrellas. “¡Nueva camiseta visitante para el Mundial 2026!“, indicaron en un posteo de X.

Hasta el momento la AFA no confirmó que este sea el diseño que el equipo use en la Copa del Mundo 2026 (Foto: X @opaleak)

Hasta el momento ni la AFA ni la marca deportiva que viste al seleccionado argentino confirmaron que esta sea la vestimenta oficial.