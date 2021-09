Sebastián Domínguez criticó a los tuiteros que “dejaron de analizar” a la Selección y solo “quieren pertenecer”

El panelista de “ESPN F90″, Sebastián Domínguez, quedó este martes en el centro de la polémica en Twitter, luego de criticar a las cuentas de fútbol que apoyan sin análisis alguno a la Selección argentina, y que solo “suben fotos del equipo levantando la Copa”.

Todo comenzó cuando el exjugador les pedía mesura a sus compañeros de programa para evaluar el rendimiento del combinado nacional. “Si la Argentina no le ganaba a Brasil (NdeR: en la final de la Copa América 2021), el discurso no hubiera sido: ‘Argentina no necesitó de un Messi brillante para ganar la final contra Brasil’, sino ‘Messi no aparece otra vez en una final’. Y yo no me subo a ninguna de las dos” .

Luego, el exjugador de Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys, entre otros equipos, apuntó contra “las cuentas de Twitter” que suben “de a 100 mil seguidores porque lo único que hacen es poner fotos de la Selección levantando la Copa” y “dejaron de analizar fútbol” . Domínguez dijo que hacer eso es “tratar de pertenecer a algo que está mal” .

Sebastián Domínguez cruzó a los tuiteros “pro selección” y lo fustigaron

Como era de esperar, los usuarios que se sintieron tocados por las declaraciones de Domínguez le salieron al cruce.

"¿Todo el mundo tiene que hacer análisis exhaustivos todo el tiempo de lo que pasa", se preguntó el periodista Julián Giacobbe sobre la fuerte reflexión de Sebastían Domínguez acerca del exitismo en torno a la selección argentina Captura Twitter

La ironía de los tuiteros tras las críticas hechas por Sebastián Domínguez Captura Twitter

Esta no es la primera vez que el comentarista deportivo es objeto de críticas en las redes sociales por sus dichos sobre la Selección argentina. Al igual que sus compañeros, “Seba” fue acusado de querer que el equipo argentino pierda en la Copa América para que comience un nuevo proceso desde cero.

El polémico video de Vignolo y Ruggeri sobre la Selección Argentina - Fuente: ESPN

LA NACION