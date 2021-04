Sebastián Domínguez explicó por qué River juega “como un equipo europeo”

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, explicó este martes por qué el equipo que dirige Marcelo Gallardo, River Plate, juega “como un equipo europeo”, luego de una pregunta que le hizo el conductor del programa, Sebastián Vignolo.

“Cuando veo a River, yo siento que juega a otra velocidad, que tiene una marcha más”, sentenció el animador televisivo, y se dirigió a Domínguez para que diera su punto de vista acerca del tema. Efectivamente, el exdefensor reconoció que el conjunto millonario “lleva los partidos a otro ritmo”, e incluso citó a excompañeros suyos que todavía están en actividad y le expresan sus sensaciones antes de enfrentar a “La Banda”: “Todos te dicen lo mismo: el domingo jugamos con River, ¿viste que te lleva a jugar un ritmo que te vuelve loco?”.

Luego, el relator retomó la palabra y aclaró que, más allá de la alta valoración que tiene por el equipo de Nuñez no piensa que pueda “jugar la Champions”, pero sí considera que es el equipo argentino cuyo juego más se acerca a los de los equipos del viejo continente: “Lo veo un equipo moderno. ¿Puede ser”, volvió a preguntarle a Domínguez, quien respondió: “Entrena de esa manera. Yo no creo que tenga un método para salir jugando, más que Enzo Pérez y la línea de tres. Yo no creo que entrenen salida todo el tiempo; creo que lo que sí entrenan constantemente es (fútbol) reducido. El fútbol tiene los locos o el rondo. Puede ser de cinco tipos afuera, o dos adentro, y no es solamente sacarte la pelota. El que quita, tiene que quitar y controlar la pelota. Si quita y la pelota se va afuera, sigue adentro”, explicó.

Seba agregó que, por su método de juego, la apuesta de juego de River se parece a la del Liverpool F.C., al margen de las consabidas diferencias de jerarquía. A su vez, distinguió a ambos equipos del Manchester City de “Pep” Guardiola: “Cuando el City juego con un equipo muy inferior y hace el gol en los primeros cinco minutos, se terminó el partido porque no hay chances, no te deja tocar la pelota, se defiende con la pelota. Para el que quiere un futbol más dinámico de ida y vuelta, el partido está liquidado a los 20 minutos”, diferenció.

“A River si vos le querés jugar por dentro, el 80% de los goles te quita y te ataca directo. (...) Tiene un trabajo semanal que tiene mucho que ver con la intensidad, que (los jugadores) pasen poco tiempo sin movimiento. Hay trabajos que no te dejan parar la pelota. Si vos parás la pelota, posesión para el otro equipo; te sacan la pelota para que los controles sean dinámicos y para que vos tengas que recibir siempre perfilado”, concluyó Domínguez.

LA NACION