Sebastián Vignolo estalló al revelar una incómoda situación que vivió su hijo en una cancha: “Con los pibes, no”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, contó este viernes en su programa una incómoda situación que le tocó vivir a su hijo de nueve años, Benjamín, en una cancha de fútbol cuando se disponía a jugar un partido. El periodista evocó un hecho de índole personal en el marco de su comentario editorial, que tuvo como foco la polémica en torno a la decisión que tomó el VAR en el partido entre Estudiantes (LP) y Athletico Paranaense, y el atentado cometido contra algunos futbolistas de Aldosivi, cuyos autos fueron incendiados.

En ese contexto, también citó la lesión que sufrió el delantero de Boca Juniors, Exequiel Zeballos, producto de una infracción que le cometiera el defensor de Deportivo Agropecuario, Milton Leyendecker, quien no volverá a jugar en torneos AFA hasta nuevo aviso. Y aclaró: “No estoy mezclando todo. Estoy mezclando cómo unas cosas se naturalizan, y otras no. Va a ser más grave lo de ese chico, perpetua, que no juegue más hasta que no se recupere Zeballos, que lo podemos discutir, pero que quemaron los coches, no pasa nada”.

Luego, se remitió a su hecho personal, y sin ocultar su fastidio, reveló lo que le pasó a su hijo, y las medidas que tuvo que tomar en consecuencia: “Les voy a decir algo de padre. Porque también, a veces, me hinchan las pel... algunas cosas que tenés que andar respondiendo todo el tiempo. Tenés que fijarte qué buzo tiene tu hijo para ir a jugar al fútbol con sus amigos. Porque si no: ‘Eh, cómo tu papá, igualito’. Nueve años. ‘O sea, fijate qué se pone porque si no me van a empezar a hinchar las pel...’. Como si no pudiera elegir. Ponele el de la Fiorentina, qué se yo. Buscá el del PSG”.

Después, agregó: “¿A esa locura (llegamos)? ¿En esa pavada también vamos a ponernos a perder tiempo? Estamos en esa cosa tan chiquitita. Y les estoy poniendo un ejemplo personal. ¿Pero saben la cantidad de ejemplos de gente que va a la cancha, y que seguramente, deben decir: ‘No le pongas la remerita al pibe, ponele un buzo arriba’?. ¡No! Tiene que ir con la remerita si es de Independiente. ¿Qué pasa, estamos todos locos? Lo que pasa es que nos vivimos acostumbrando. Vivimos con rejas, entonces. Siempre con rejas”.

Acto seguido, aclaró que él tiene una postura en relación a los comentarios que recibe, pero que se le colmó la paciencia: “Yo no contesto nunca, jamás, no me meto. Y el grande chistoso tampoco me gusta. Si el pibe se puso una remera de un equipo, o se va con el bucito de entrenar de un equipo del que quiere ir, muzzarella. Con los pibes, no”.

Por último, señaló que no se resigna a que las cosas sean de este modo, y puso en valor a sus compatriotas. “Yo no me quiero acostumbrar a vivir así, porque me encanta el país que tenemos, el fútbol que tenemos, la Argentina... me fascina. Somos un país extraordinario en todo sentido, re contra capaces, cotizados mundialmente. Sea jugador de fútbol, medico, ingeniero. El argentino vale. Hagámoslo valer, pero bien, haciendo las cosas como corresponde, y no naturalizando situaciones que tienen que ser inéditas, y que dan vergüenza, como quemar los autos de los jugadores, y como la cantidad de situaciones de violencia que vivimos diariamente. Tenemos todo para ser felices. Si no lo aprovechamos, el problema es nuestro”, concluyó.