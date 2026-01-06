La sorprendente confesión de Fernando Carrillo sobre Delcy Rodríguez: “Fue el gran amor de mi vida”

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al mundo del espectáculo luego de revelar que tuvo una relación amorosa con la recién asumida presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Fue el gran amor de mi vida”, dijo Carrillo, quien también estuvo casado con la actriz Catherine Fulop.

Durante una entrevista para una radio ecuatoriana, el actor, que está a favor del régimen chavista, criticó la intervención ordenada por el presidente norteamericano, Donald Trump, y negó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien asumió ayer como reemplazante natural y reconocida por Estados Unidos, haya traicionado a Maduro antes del operativo.

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a generar polémica al expresar públicamente su respaldo a la vicepresidenta y actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que no existió traición alguna hacia Nicolás Maduro desde su entorno más cercano. Carrillo afirmó… pic.twitter.com/3KAlb4OQWd — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) January 6, 2026

“Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso. Yo la conozco muy bien a Delcy, hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, contó Carrillo en declaraciones que sorprendieron a los conductores y a la audiencia.

En diálogo con FM Radio Fuego, el actor radicado en México ahondó, sin detenerse en más detalles: “Estuvimos tres años, la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos. Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial”.

Delcy Rodríguez se convirtió en la presidenta interina de Venzuela (Xinhua/Presidencia de Venezuela) [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

En la misma línea, volvió a negar que Rodríguez haya traicionado a Maduro para quedarse con la presidencia o que esté favoreciendo a Estados Unidos. “Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”, aseguró.

Más tarde, en diálogo con Chilevisión, el actor de 60 años indicó: “Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible” (que haya traicionado a Maduro).

Carrillo, que mantiene un vínculo con la Argentina por sus numerosas visitas para trabajar, estuvo casado con la actriz venezolana -radicada en el país- Catherine Fulop entre 1988 y 1994.

Fernando Carrillo estuvo casado con Catherine Fulop entre 1988 y 1994

Rodríguez asumió ayer como presidenta interina de Venezuela luego de la captura de Maduro. El futuro político del país sigue sin estar claro, ya que Trump anunció que Estados Unidos gobernará el país latinoamericano, reconoció a la chavista y no mencionó la celebración de elecciones en un futuro cercano. Además, afirmó que Rodríguez está “dispuesta a cooperar”.