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Speed dijo presente con la camiseta de la Argentina en el duelo ante Suiza y se cruzó con los hinchas

El streamer estadounidense viajó hasta Kansas y, contrario a su costumbre, no eligió ponerse la camiseta del rival sino la albiceleste; mirá sus reacciones

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IShowSpeed con la camiseta de la selección argentina
IShowSpeed con la camiseta de la selección argentina

El streamer estadounidense IShowSpeed rompió su propia costumbre y esta vez se puso la camiseta de la Argentina en lugar de utilizar la del rival de los dirigidos por Scaloni. Conocido por ser el “enemigo público” número 1 de Lionel Messi por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, el creador de contenido viajó hasta Kansas para vivir de cerca el partido de los cuartos de final entre el conjunto nacional y Suiza.

En los últimos días, en las redes sociales se comenzó a decir que IShowSpeed era “mufa”, ya que se puso la camiseta de Cabo Verde y Egipto, entre otros rivales de Argentina, y siempre la selección de Messi se alzó con el triunfo. Ahora, decidió cambiar y ponerse la albiceleste. “Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!”, dijo en la transmisión en vivo, donde millones de usuarios se prenden a verlo.

En el gol de Alexis Mac Allister, Speed puso cara larga y hasta saludó a hinchas argentinos que estaban a su alrededor. Durante el transcurso de la Copa Mundial 2026, el joven de 21 años protagonizó varios tensos momentos con aficionados argentinos en los estadios de Estados Unidos, por lo cual este acercamiento es tomado como una señal de paz.

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