Su hermana le donó médula ósea y ahora ella consiguió que Tim Payne le anuncie que va a cumplir su sueño de ir al Mundial

El amor de hermanas es, en muchos casos, uno de los más fuertes, intensos e incondicionales que existen y esta semana volvió a quedar demostrado con una historia que impactó de lleno en el corazón de muchas personas. En 2023, Camila Iannelli, que por entonces tenía 17 años, le donó a su hermana mayor Celeste Iannelli, diagnosticada con leucemia, médula ósea. Tres años después, ella decidió sorprenderla por haberle salvado la vida con un regalo más que especial. Con ayuda de los usuarios de las redes sociales, le cumplió el sueño de viajar juntas a la final de la Copa del Mundo y el encargado de darle la feliz noticia fue nada más y nada menos que Tim Payne.

A principios de esta semana, Celeste Iannelli inició en sus redes sociales una campaña para conseguir que sus videos tuvieran la mayor cantidad de reproducciones posibles para lograr la chance de llevar a su hermana al Mundial. “Mi hermana me salvó la vida donándome su médula ósea. El último Mundial lo vimos separadas porque yo estaba internada pretrasplante. Le pedí que por tres días cierre sus redes sociales porque hoy tengo la chance de cumplir su mayor sueño. Es fan de Messi y nunca lo vio jugar. Estudia periodismo deportivo y tiene la Copa del Mundial tatuada”, expresó la autora de La princesa celeste y Diario de una servilleta: Una chica con leucemia... y una plaqueta que quiere contarlo todo, libros escritos a partir de su experiencia con la enfermedad que le diagnosticaron durante la adolescencia.

Celeste fue diagnosticada con leucemia cuando era adolescente; en 2023 su hermana Camila le donó médula ósea (Foto: Instagram @celesteiann)

Finalmente, luego de tres intensos días, sus videos acumularon millones de reproducciones y alcanzó el objetivo. Para anunciarlo, reunió a toda su familia —que eran cómplices— en su casa y en medio de la emoción le explicó a su hermana por qué le pidió que se alejara de las redes sociales. Primero le dijo que era porque quería conseguir que Lionel Messi le mandara un saludo, algo que lamentablemente no sucedió “pero se logró el saludo de una persona muy importante también del Mundial: Tim Payne”.

Acto seguido, Camila pudo ver el mensaje que le envió el futbolista neozelandés que se convirtió en la estrella del Mundial en las redes sociales tras la iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, alias “elscarso”: “Hola Camila. Escuché lo que hiciste por tu hermana; fue algo hermoso. También escuché que sos una gran fanática del fútbol, así que solo soy yo acá diciéndote ‘hola’ y también que te vas a la final de la Copa del Mundo”.

Tim Payne grabó un mensaje para contarle a Camila que viajaría a la final del mundo (Foto: Instagram @celesteiann)

En el video se pudo ver que Camila estaba atónita, como intentando entender, por un lado, que Tim Payne le haya mandado un mensaje y, por el otro, el contenido del mismo. Celeste entonces sacó un papel que decía: “Vale por un viaje a la final del mundo. De: médula 1, para: médula 2”. Las hermanas se fundieron en un abrazo, mientras todos en la habitación se secaban las lágrimas. “En horas, millones de personas compartieron y comentaron los videos. Tim Payne cayó solo, nadie lo invitó, pero él se sumó a la movida”, le explicó.

Celeste hizo una campaña en redes sociales y logró que sus videos tuvieran millones de visualizaciones, logrando así cumplirle el sueño a su hermana de vivir en vivo una final del mundo (Foto: Instagram @celesteiann)

“Argentina festeja una vez más. ¡Lo logramos! ¡Nos vamos al Mundial! Gracias a todos ustedes, solo en horas logramos algo imposible. Pensé que jamás podríamos vivir algo así, y acá estamos por viajar juntas a la final de la Copa del Mundo 2026”, escribió Celeste. “Vivimos el Mundial 2022 sin poder ver ni un partido juntas y esta vez viviremos un partido juntas y en vivo. Cuatro días sin redes y lo logramos. ¡Valió la pena! Gracias a todas las personas que fueron parte de este sueño”, expresó y le agradeció particularmente a Tim Paye por haber sido el encargado de darle la noticia a Camila. Según revelaron, fue una iniciativa de él. “Qué lindo separarme de mi familia, pero esta vez por irme con mi hermana a la final y no por estar en el hospital”, sentenció.

El 19 de julio, las hermanas estarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey presenciando la final del mundo (Foto: Instagram @celesteiann)

El domingo 19 de julio las hermanas Iannelli estarán juntas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Hasta el momento no hay rivales definidos. Uno de ellos será Francia o España, que jugarán la semifinal el martes, y el otro, hasta este momento, debe definirse entre Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.