Supercopa de España: Athletic Bilbao dio vuelta a Atlético de Madrid y es finalista

En una segunda semifinal que dejó sabor a poco en el juego, Athletic Bilbao logró dar vuelta el resultado contra Atlético de Madrid, ganó por 2 a 1 y pasó a la definición en Arabia Saudita, en la que se enfrentará con Real Madrid para defender el título de campeón de la Supercopa de España.

Abrió el marcador un gol en contra de Unai Simón: la pelota dio en la espalda del arquero tras rebotar en un palo por un cabezazo de João Félix. Pero el conjunto vasco se recompuso con dos tantos de pelota parada: uno de Yeray Álvarez, de cabeza, y uno de Nico Williams, luego de un rebote.

Yeray Álvarez acaba de conseguir el empate parcial y Rodrigo De Paul se queja de la pasividad de Atlético de Madrid en la defensa. - - AFP

Si bien el encuentro tuvo un gol anulado a menos de un minuto del silbatazo inicial, el primer tiempo dejó muy poco de ambos equipos, con mayor control del equipo madrileño, pero monótono. Para el segundo período, el entrenador Diego Simeone debió hacer dos cambios en Atlético, por lesiones de Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente, que salieron suplantados por Rodrigo De Paul y Renan Lodi.

A los 16 minutos de esa etapa, Aleti consiguió el 1-0 con el citado gol en contra de Simón y pasó a replegarse. Bilbao tomó la iniciativa y provocó varias atajadas de Jan Oblak. El cuadro madrileño se salvó varias veces, y aunque el ingreso de Luis Suárez por Ángel Correa estuvo cerca de establecer una diferencia, su adversario aprovechó dos pelotas paradas para fulminar a un Atlético que mostró pocas ideas a lo largo del partido.

"EL EQUIPO NO TIENE FORTALEZA DEFENSIVA EN EL JUEGO AÉREO." Tras la derrota contra Athletic Club en la semi de la Supercopa de España, el Cholo Simeone analizó el partido y el presente de su plantel. pic.twitter.com/yMk8IkU0yS — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2022

Por supuesto, Cholo Simeone no quedó nada a gusto con el resultado ni con cómo se dio la derrota, vía balones detenidos. “Hay cosas que no se puede esconder. Y hay que hablar, porque se ve: el equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo”, admitió el director técnico argentino.

El Atlético de Madrid de Simeone y el problema de los goles en los últimos minutos... pic.twitter.com/C20ZUMFweX — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2022

Ahora crece la exigencia para Athletic Bilbao, que el domingo se cruzará con el holgado puntero de la liga española, en el estadio Rey Fahd, de Riad.