Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

La séptima etapa se realizó este domingo desde Riyadh a Wadi Ad Awasir y por primera vez en la historia tres argentinos, entre ellos dos hermanos, lideraron un mismo tramo en diferentes categorías
Tras la jornada de descanso, este domingo se reanudó el Rally Dakar 2026 que se desarrolla en Arabia Saudita con la séptima etapa desde Riyadh a Wadi Ad Awasir -876 kilometros- y hubo movimientos en las tablas de posiciones de todas las categorías. La Argentina hizo historia con tres ganadores en diferentes categorías y, entre ellos, dos hermanos, los Benavides.
En motos, el argentino Luciano Benavides se impuso en el tramo y recortó a poco más de cuatro minutos la ventaja que le lleva el australiano Daniel Sanders, líder con 28 horas, 47 minutos y 21 segundos. Su hermano Kevin, por su parte, fue primero en Challenger, pero se mantiene lejos del podio que encabeza el español Pau Navarro con 31 horas, 17 minutos y 3 segundos. Nicolás Cavigliasso llegó tercero a Wadi Ad Awasir y se mantiene segundo en la general a solo 2 minutos 48 segundos.
Nunca antes en todas las ediciones del Rally Dakar dos hermanos ganaron una misma etapa. A ello se le sumó el triunfo de Jeremías González Ferioli en SSV, lo que agigantó aun más la página dorada que escribieron los pilotos albicelestes este domingo en la prueba más exigente del mundo.
González Ferioli, más allá de su primera alegría en el certamen, está lejos de los tres primeros en su división que son el estadounidense Brock Heger con 31 horas, 42 minutos y 13 segundos; su compatriota Kyle Chaney a 40 minutos y 43 segundos; y el francés Xavier De Soultrait a 44 minutos y 15 segundos.
En autos manda el qatarí Nasser Al-Attiyah con 28 horas, 10 minutos y 15 segundos, aunque el sueco Mattias Ekstrom se impuso en el tramo y se arrimó a 4 minutos y 47 segundos. En camiones no hubo cambios, más allá de que el lituano Vaidotas Zala dominó la etapa y achicó el margen en el tercer lugar. El neerlandés Mitchel Van Den Brink sigue liderando con 32 horas, 44 minutos y 49 segundos y lo persigue el checo Martín Macik a 27 minutos y 5 segundos.
En Mission 1000 no se registraron modificaciones en la tabla general y Benjamín Pascual sigue atrás del español Jordi Juvanteny. En stock la cima sigue siendo del lituano Rokas Baciuska con 33 horas, 33 minutos y 48 segundos y lo siguen el francés Stephane Peterhansel a 44 minutos y 22 segundos luego de imponerse en el último tramo y Ronald Basso a 2 horas, 47 minutos y 18 segundos. El lituano Karolis Raisys manda en Dakar Classic con 448 puntos y le sacó una buena diferencia al español Juan Morera, su escolta con 598.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Daniel Sanders (Australia) - 28 horas, 47 minutos y 21 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +4 minutos y 25 segundos
- Luciano Benavides (Argentina) - +4 minutos y 40 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 28 horas, 10 minutos y 15 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) - +4 minutos y 47 segundos
- Nani Roma (España) - +7 minutos y 15 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 31 horas, 17 minutos y 3 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos y 48 segundos
- Lucas Del Río (Chile) - +29 minutos y 9 segundos
Camiones
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 32 horas, 44 minutos y 49 segundos
- Martín Macik (República Checa) - +27 minutos y 5 segundos
- Vaidotas Zala (Lituania) - +33 minutos y 02 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 31 horas, 42 minutos y 13 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +40 minutos y 43 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +44 minutos y 15 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 448 puntos
- Juan Morera (España) - 598 puntos
- Josef Hunterholzner (Italia) - 656 puntos
Missión 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 122 puntos
- Benjamín Pascual (Argentina) - 115 puntos
- Fran Gómez Pallas (España) - 106 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 33 horas, 33 minutos y 48 segundos
- Stephane Peterhansel (Francia) - +44 minutos y 22 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +2 horas, 47 minutos y 18 segundos
El Rally Dakar 2026 continuará este viernes desde la madrugada en la Argentina con la sexta etapa, la última antes del descanso; que será en Wadi Ad Awasir y constará de 717 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
