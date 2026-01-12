Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

La octava etapa se realizó este lunes en Wadi Ad Awasir y constó de 721 kilómetros; Luciano Benavides ganó en motos y lidera la general
El Rally Dakar 2026 que se desarrolla en Arabia Saudita desarrolló este lunes la octava etapa en Wadi Ad Awasir -721 kilómetros- donde el argentino Luciano Benavides volvió a ganar el tramo en la categoría motos y lidera la clasificación general.
Benavides superó a los dos pilotos que tenía por delante en la previa, el autraliano Daniel Sanders y el estadounidense Ricky Brabec. El primero quedó a 10 segundos suyo y el norteamericano, a 4 minutos y 47 segundos.
En autos casi que no hubo modificaciones: manda el qatarí Nasser Al-Attiyah con 32 horas, 32 minutos y 6 segundos, 4 minutos por encima del sueco Mattias Ekstrom. Henk Lategan ganó el tramo y escaló al tercer lugar, a 6 minutos y 8 segundos de Al-Attiyah. Lo mismo corre para Challenger, donde el español Pau Navarro se sostuvo en la cima con 36 horas, 18 minutos y 5 segundos y el albiceleste Nicolás Cavigliasso lo persigue a 2 minutos y 2 segundos. El chileno Lucas Del Río se mantiene tercero, pero se retrasó a 40 minutos y 46 segundos.
En camiones el neerlandés Mitchel Van Den Brink se impuso en la etapa y sacó mas diferencia sobre sus seguidores, que invirtieron sus posiciones porque el lituano Vaidotas Zala está segundo a 38 minutos y 33 segundos y el checo Martín Macik tercero a 50 minutos y 29 segundos.
En SSV el estadounidense Brock Heger se afianzó en lo más alto con 36 horas, 46 minutos y 28 segundos y le lleva una gran ventaja a su nuevo escolta, el portugués Joao Monteiro a 47 minutos y 9 segundos El lituano Karolis Raisys sigue arriba en Dakar Classic con 487 puntos y le lleva una buena diferencia al español Juan Morera, su escolta con 631.
Por último, en Mission 1000 continúa dominando el español Jordi Juvanteny con 152 tantos y Benjamín Pascual cayó al tercer lugar porque lo superó Fran Gómez Pallas mientras que en stock el lituano Rokas Baciuska se encamina al título porque tiene 2 horas, 37 minutos y 51 segundos de distancia sobre su nueva escolta, la estadounidense Sara Price.
Tabla de posiciones del Dakar 2026, tras la octava etapa
Motos
- Luciano Benavides (Argentina) - 33 horas, 18 minutos y 50 segundos
- Daniel Sanders (Australia) - +10 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +4 minutos y 47 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 32 horas, 32 minutos y 6 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) - +4 minutos
- Henk Lategan (Sudáfrica) - +6 minutos y 8 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 36 horas, 18 minutos y 5 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos y 2 segundos
- Lucas Del Río (Chile) - +40 minutos y 46 segundos
Camiones
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 37 horas, 48 minutos y 31 segundos
- Vaidotas Zala (Lituania) - +38 minutos y 33 segundos
- Martín Macik (República Checa) - +50 minutos y 29 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 36 horas, 46 minutos y 28 segundos
- Joao Monteiro (Portugal) - +47 minutos y 9 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +51 minutos y 27 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 487 puntos
- Juan Morera (España) - 631 puntos
- Josef Hunterholzner (Italia) - 719 puntos
Missión 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 152 puntos
- Fran Gómez Pallas (España) - 131 puntos
- Benjamín Pascual (Argentina) - 130 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 38 horas, 40 minutos y 14 segundos
- Sara Price (Estados Unidos) - +2 horas, 37 minutos y 51 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +3 horas, 39 minutos y 23 segundos
El Rally Dakar 2026 continuará este martes desde la madrugada en la Argentina con la novena etapa; que será de Wadi Ad Awasir a Bisha y constará de 541 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir -completada-
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
