Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

El Rally Dakar 2026 que se desarrolla en Arabia Saudita desarrolló este lunes la octava etapa en Wadi Ad Awasir -721 kilómetros- donde el argentino Luciano Benavides volvió a ganar el tramo en la categoría motos y lidera la clasificación general.

Benavides superó a los dos pilotos que tenía por delante en la previa, el autraliano Daniel Sanders y el estadounidense Ricky Brabec. El primero quedó a 10 segundos suyo y el norteamericano, a 4 minutos y 47 segundos.

Victoria de etapa nuevamente 🥇🥹



No saben lo feliz que estoy! pic.twitter.com/3lYGe09Fdm — Luciano Benavides (@LBenavides77) January 12, 2026

En autos casi que no hubo modificaciones: manda el qatarí Nasser Al-Attiyah con 32 horas, 32 minutos y 6 segundos, 4 minutos por encima del sueco Mattias Ekstrom. Henk Lategan ganó el tramo y escaló al tercer lugar, a 6 minutos y 8 segundos de Al-Attiyah. Lo mismo corre para Challenger, donde el español Pau Navarro se sostuvo en la cima con 36 horas, 18 minutos y 5 segundos y el albiceleste Nicolás Cavigliasso lo persigue a 2 minutos y 2 segundos. El chileno Lucas Del Río se mantiene tercero, pero se retrasó a 40 minutos y 46 segundos.

En camiones el neerlandés Mitchel Van Den Brink se impuso en la etapa y sacó mas diferencia sobre sus seguidores, que invirtieron sus posiciones porque el lituano Vaidotas Zala está segundo a 38 minutos y 33 segundos y el checo Martín Macik tercero a 50 minutos y 29 segundos.

El qatarí Nasser al-Attiyah continúa liderando la categoría autos del Dakar GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En SSV el estadounidense Brock Heger se afianzó en lo más alto con 36 horas, 46 minutos y 28 segundos y le lleva una gran ventaja a su nuevo escolta, el portugués Joao Monteiro a 47 minutos y 9 segundos El lituano Karolis Raisys sigue arriba en Dakar Classic con 487 puntos y le lleva una buena diferencia al español Juan Morera, su escolta con 631.

Por último, en Mission 1000 continúa dominando el español Jordi Juvanteny con 152 tantos y Benjamín Pascual cayó al tercer lugar porque lo superó Fran Gómez Pallas mientras que en stock el lituano Rokas Baciuska se encamina al título porque tiene 2 horas, 37 minutos y 51 segundos de distancia sobre su nueva escolta, la estadounidense Sara Price.

Tabla de posiciones del Dakar 2026, tras la octava etapa

Motos

Luciano Benavides (Argentina) - 33 horas, 18 minutos y 50 segundos

Daniel Sanders (Australia) - +10 segundos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - +4 minutos y 47 segundos

Autos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 32 horas, 32 minutos y 6 segundos

Mattias Ekstrom (Suecia) - +4 minutos

Henk Lategan (Sudáfrica) - +6 minutos y 8 segundos

Challenger

Pau Navarro (España) - 36 horas, 18 minutos y 5 segundos

Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos y 2 segundos

Lucas Del Río (Chile) - +40 minutos y 46 segundos

Camiones

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 37 horas, 48 minutos y 31 segundos

Vaidotas Zala (Lituania) - +38 minutos y 33 segundos

Martín Macik (República Checa) - +50 minutos y 29 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 36 horas, 46 minutos y 28 segundos

Joao Monteiro (Portugal) - +47 minutos y 9 segundos

Kyle Chaney (Estados Unidos) - +51 minutos y 27 segundos

Dakar Classic

Karolis Raisys (Lituania) - 487 puntos

Juan Morera (España) - 631 puntos

Josef Hunterholzner (Italia) - 719 puntos

Missión 1000

Jordi Juvanteny (España) - 152 puntos

Fran Gómez Pallas (España) - 131 puntos

Benjamín Pascual (Argentina) - 130 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 38 horas, 40 minutos y 14 segundos

Sara Price (Estados Unidos) - +2 horas, 37 minutos y 51 segundos

Ronald Basso (Francia) - +3 horas, 39 minutos y 23 segundos

Nicolás Cavigliasso marcha segundo en Challenger en el Rally Dakar 2026 A.S.O./A.Vincent/DPPI

El Rally Dakar 2026 continuará este martes desde la madrugada en la Argentina con la novena etapa; que será de Wadi Ad Awasir a Bisha y constará de 541 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir -completada-

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.