Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

La octava etapa se realizó este lunes en Wadi Ad Awasir y constó de 721 kilómetros; Luciano Benavides ganó en motos y lidera la general

Luciano Benavides ganó nuevamente la etapa de motos y lidera la general
Luciano Benavides ganó nuevamente la etapa de motos y lidera la generalGIUSEPPE CACACE - AFP

El Rally Dakar 2026 que se desarrolla en Arabia Saudita desarrolló este lunes la octava etapa en Wadi Ad Awasir -721 kilómetros- donde el argentino Luciano Benavides volvió a ganar el tramo en la categoría motos y lidera la clasificación general.

Benavides superó a los dos pilotos que tenía por delante en la previa, el autraliano Daniel Sanders y el estadounidense Ricky Brabec. El primero quedó a 10 segundos suyo y el norteamericano, a 4 minutos y 47 segundos.

En autos casi que no hubo modificaciones: manda el qatarí Nasser Al-Attiyah con 32 horas, 32 minutos y 6 segundos, 4 minutos por encima del sueco Mattias Ekstrom. Henk Lategan ganó el tramo y escaló al tercer lugar, a 6 minutos y 8 segundos de Al-Attiyah. Lo mismo corre para Challenger, donde el español Pau Navarro se sostuvo en la cima con 36 horas, 18 minutos y 5 segundos y el albiceleste Nicolás Cavigliasso lo persigue a 2 minutos y 2 segundos. El chileno Lucas Del Río se mantiene tercero, pero se retrasó a 40 minutos y 46 segundos.

En camiones el neerlandés Mitchel Van Den Brink se impuso en la etapa y sacó mas diferencia sobre sus seguidores, que invirtieron sus posiciones porque el lituano Vaidotas Zala está segundo a 38 minutos y 33 segundos y el checo Martín Macik tercero a 50 minutos y 29 segundos.

El qatarí Nasser al-Attiyah continúa liderando la categoría autos del Dakar
El qatarí Nasser al-Attiyah continúa liderando la categoría autos del DakarGIUSEPPE CACACE - AFP

En SSV el estadounidense Brock Heger se afianzó en lo más alto con 36 horas, 46 minutos y 28 segundos y le lleva una gran ventaja a su nuevo escolta, el portugués Joao Monteiro a 47 minutos y 9 segundos El lituano Karolis Raisys sigue arriba en Dakar Classic con 487 puntos y le lleva una buena diferencia al español Juan Morera, su escolta con 631.

Por último, en Mission 1000 continúa dominando el español Jordi Juvanteny con 152 tantos y Benjamín Pascual cayó al tercer lugar porque lo superó Fran Gómez Pallas mientras que en stock el lituano Rokas Baciuska se encamina al título porque tiene 2 horas, 37 minutos y 51 segundos de distancia sobre su nueva escolta, la estadounidense Sara Price.

Tabla de posiciones del Dakar 2026, tras la octava etapa

Motos

  • Luciano Benavides (Argentina) - 33 horas, 18 minutos y 50 segundos
  • Daniel Sanders (Australia) - +10 segundos
  • Ricky Brabec (Estados Unidos) - +4 minutos y 47 segundos

Autos

  • Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 32 horas, 32 minutos y 6 segundos
  • Mattias Ekstrom (Suecia) - +4 minutos
  • Henk Lategan (Sudáfrica) - +6 minutos y 8 segundos

Challenger

  • Pau Navarro (España) - 36 horas, 18 minutos y 5 segundos
  • Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos y 2 segundos
  • Lucas Del Río (Chile) - +40 minutos y 46 segundos

Camiones

  • Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 37 horas, 48 minutos y 31 segundos
  • Vaidotas Zala (Lituania) - +38 minutos y 33 segundos
  • Martín Macik (República Checa) - +50 minutos y 29 segundos

SSV

  • Brock Heger (Estados Unidos) - 36 horas, 46 minutos y 28 segundos
  • Joao Monteiro (Portugal) - +47 minutos y 9 segundos
  • Kyle Chaney (Estados Unidos) - +51 minutos y 27 segundos

Dakar Classic

  • Karolis Raisys (Lituania) - 487 puntos
  • Juan Morera (España) - 631 puntos
  • Josef Hunterholzner (Italia) - 719 puntos

Missión 1000

  • Jordi Juvanteny (España) - 152 puntos
  • Fran Gómez Pallas (España) - 131 puntos
  • Benjamín Pascual (Argentina) - 130 puntos

Stock

  • Rokas Baciuska (Lituania) - 38 horas, 40 minutos y 14 segundos
  • Sara Price (Estados Unidos) - +2 horas, 37 minutos y 51 segundos
  • Ronald Basso (Francia) - +3 horas, 39 minutos y 23 segundos
Nicolás Cavigliasso marcha segundo en Challenger en el Rally Dakar 2026
Nicolás Cavigliasso marcha segundo en Challenger en el Rally Dakar 2026A.S.O./A.Vincent/DPPI

El Rally Dakar 2026 continuará este martes desde la madrugada en la Argentina con la novena etapa; que será de Wadi Ad Awasir a Bisha y constará de 541 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

  • 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
  • 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
  • 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
  • 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
  • 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
  • 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
  • 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
  • 10/1 - Descanso en Riyadh.
  • 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-
  • 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir -completada-
  • 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
  • 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
  • 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
  • 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
  • 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita
El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia SauditaDakar
