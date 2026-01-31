LA NACION

Abierto de Australia: Elena Rybakina derrotó a Sabalenka se quedó con su segundo Grand Slam

La jugadora kazaja le ganó a la N°1 del mundo

Elena Rybakina celebra
Elena Rybakina celebraDAVID GRAY - AFP

MELBOURNE.- Elena Rybakina -número 5 en el ranking- conquistó este sábado el Australian Open tras derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo. La jugadora kazaja consiguió su segundo Grand Slam (el primero fue Wimbledon 2022) por 6-4, 4-6 y 6-4.

La victoria se da tres años después de que Sabalenka derrotara a Rybakina en la final de 2023 en Melbourne Park. Con este partido la kazaja demostró que es la que mejor saca en el circuito.

Tras perder, Sabalenka, imparable en estos últimos años, reconoció a su par. “Te felicito por tu tenis y por lo que conseguiste. Muchas gracias a todo el torneo, al público, por hacer posible este gran escenario. También agradezco a mi equipo por siempre estar ahí, por disfrutar y perder las finales”, ironizó.

Rybakina recibió de las manos de la extenista Jennifer Capriati el trofeo que se le otorga la campeona del Australian Open. “Felicidades (a Sabalenka) por los años que llevás jugando a este gran nivel, estoy segura de que volverás a levantar títulos como este”, expresó a la tenista de 26 años.

Noticia en desarrollo

Agencias AP y Reuters.

