Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Abierto de Australia: Elena Rybakina derrotó a Sabalenka se quedó con su segundo Grand Slam
La jugadora kazaja le ganó a la N°1 del mundo
- 2 minutos de lectura'
MELBOURNE.- Elena Rybakina -número 5 en el ranking- conquistó este sábado el Australian Open tras derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo. La jugadora kazaja consiguió su segundo Grand Slam (el primero fue Wimbledon 2022) por 6-4, 4-6 y 6-4.
La victoria se da tres años después de que Sabalenka derrotara a Rybakina en la final de 2023 en Melbourne Park. Con este partido la kazaja demostró que es la que mejor saca en el circuito.
ELENA RYBAKINA IS AN AUSTRALIAN OPEN CHAMPION 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026
The No.5 seed defeats Aryna Sabalenka in an enthralling three-set encounter in Melbourne 👏 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/iWAAHFZFHR
Tras perder, Sabalenka, imparable en estos últimos años, reconoció a su par. “Te felicito por tu tenis y por lo que conseguiste. Muchas gracias a todo el torneo, al público, por hacer posible este gran escenario. También agradezco a mi equipo por siempre estar ahí, por disfrutar y perder las finales”, ironizó.
Rybakina recibió de las manos de la extenista Jennifer Capriati el trofeo que se le otorga la campeona del Australian Open. “Felicidades (a Sabalenka) por los años que llevás jugando a este gran nivel, estoy segura de que volverás a levantar títulos como este”, expresó a la tenista de 26 años.
Noticia en desarrollo
Agencias AP y Reuters.
Otras noticias de Australian Open
De estreno. Elena Rybakina, campeona del Australian Open 2026: así quedó la tabla histórica de ganadoras
Se juega. Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, en vivo: cómo ver online la final femenina del Australian Open 2026
TV y streaming. Argentinos en el fútbol de Europa, cuatro partidos en el Torneo Apertura y el mejor rugby
- 1
Sabalenka venció a Svitolina y jugará la final del Australian Open por cuarta edición consecutiva
- 2
Whoop, la pulsera que fue prohibida en el Australian Open: para qué sirve y cuánto cuesta
- 3
Así quedó conformada la final del Australian Open 2026
- 4
Djokovic batalló más de cuatro horas, venció a Sinner y jugará la final del Australian Open