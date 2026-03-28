Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff, en la final del Miami Open 2026: horario y cómo ver online

Este sábado, a partir de las 16 (horario argentino), la bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) y la estadounidense Coco Gauff (4°) se enfrentan en el marco de la final del Masters 1000 de Miami 2026. El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

En semifinales, la mejor tenista del mundo en la actualidad venció a la kazaja Elena Rybakina (3°) por 6-4 y 6-3. Es la campeona en ejercicio del Masters 1000 de Miami, por lo que busca convertirse en la primera en defender el título desde que lo consiguió la australiana Ashleigh Barty en 2021. De consagrarse, sumará un nuevo Masters 1000 a su vitrina, en la que ya acumula tres de Madrid y Wuhan, y uno de Doha, Miami y Cincinnati.

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras vencer a Jessica Pegula en la final del Masters 1000 de Miami 2025 AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La norteamericana, por su parte, vapuleó en la ronda de las cuatro mejores a la checa Karolina Muchova (14°) por un doble 6-1 en una hora y 29 minutos. Tiene dos Masters 1000: Cincinnati 2023 y Pekín 2024. Sin embargo, quiere levantar la copa por primera vez en la “Ciudad Mágica”, donde nunca había superado los octavos de final.

Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff: todo lo que hay que saber

Final femenina del Masters 1000 de Miami 2026.

Día : Sábado 28 de marzo.

: Sábado 28 de marzo. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Cómo ver online la final femenina del Miami Open 2026

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 16 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

Disney+ Premium.

Quien se consagre campeona este sábado, superará a su rival de turno en el historial entre ambas. Hasta el momento están igualadas, con seis victorias para cada una. La última vez que se vieron las caras fue en el Round 1 del WTA Finals Riyadh 2025, con triunfo de Sabalenka por 7-6 (5) y 6-2. De todos sus cruces, tres fueron en finales, y ahí Gauff tiene ventaja por 2 (US Open 2023 y Roland Garros 2025) a 1 (Madrid Open 2025).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Sabalenka corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el Masters 1000 de Miami 2026, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.33 contra los 3.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Gauff.