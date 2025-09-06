LA NACION

Así quedó conformada la final del US Open 2025

Los dos tenistas que mayor protagonismo tienen en el circuito volverán a chocarse en una definición de Grand Slam: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz irán por el título en New York

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron hace dos meses, la final de Wimbledon; ya habían hecho lo propio en la de Roland Garros
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán este domingo la final del US Open 2025.

Noticia en desarrollo*

PREVIA DE SEMIFINALES

El italiano Sinner, máximo favorito a repetir el título que obtuvo en 2024, se impuso a su compatriota Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2 y su próximo oponente será el canadiense Auger-Aliassime, verdugo del australiano Alex De Miñaur (8°) por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4). En la parte baja del cuadro, el español Alcaraz se impuso al checo Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4, y su rival en la siguiente instancia será el serbio Djokovic, quien superó al estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

Resultados de los cuartos de final del US Open masculino

  • Jannik Sinner (1°) a Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2.
  • Félix Auger-Aliassime (25°) a Alex De Miñaur (8°) por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4).
  • Novak Djokovic (7°) a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.
  • Carlos Alcaraz (2°) a Jiri Lehecka (20°) por 6-4, 6-2 y 6-4.

Resultados de las semifinales del US Open masculino

  • Novak Djokovic (7°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Viernes 5 de septiembre a las 16.
  • Jannik Sinner (1°) vs. Félix Auger-Aliassime (25°) - Viernes 5 de septiembre a las 20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online US Open 2025

Todos los partidos del US Open 2025 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 12 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Tabla de campeones del US Open

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).

  • Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete cada uno
  • Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco cada uno
  • Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro cada uno
