Así quedó conformada la final femenina del Australian Open 2026

La final del torneo individual femenino del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park, la disputarán Aryna Sabalenka y Elena Rybakina (5ª), quienes este jueves se impusieron en sus respectivos encuentros de semifinales y dieron un paso más hacia el título que todavía ostenta la estadounidense Madison Keys (9ª), eliminada en octavos de final.

La bielorrusa, N° 1 del ranking de la WTA y máxima favorita al título, venció con comodidad a Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3 mientras que la tenista kazaja hizo lo propio frente a a Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (7). Ambos encuentros se disputaron en el Rod Laver Arena, donde las ganadoras se enfrentarán en la definición de este sábado a las 5.30 (hora argentina).

Un dato que comparten ambas finalistas es que ganaron sus seis encuentros previos sin ceder sets, lo que evidencia la supremacía que mostraron sosbre sus rivales. El historial entre sí tiene 14 antecedentes con ocho triunfos de Sabalenka y seis de Rybakina. La última vez que se cruzaron fue en el WTA Finals de Riyadh con triunfo para la tenista oriunda de Kazajistán por 6-3 y 7-6 (0). En 2025 también se vieron las caras en otros tres campeonatos y el saldo fue de dos triunfos por lado, incluido el de Elena Rybakina en Arabia Saudita.

La jugadora bielorrusa ganó Australian Open en 2023 y 2024 mientras que el año pasado perdió la definición con Keys. Rybakina, por su parte, cayó en la final de la edición 2023 justamente contra su próxima oponente.

Aryna Sabalenka se deshizo de una rival dura como Elina Svitolina, con buen juego y experiencia Dita Alangkara - AP

Resultados de las semifinales del Australian Open

Aryna Sabalenka (1ª) a Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3.

a Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3. Elena Rybakina (5ª) a Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (7).

Final del Australian Open

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (5ª) - Sábado 31 de enero a las 5.30 en el Rod Laver Arena.

*Hora argentina.

El cuadro del Australian Open femenino, con las finalistas definidos

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad en el Australian Open inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Australian Open