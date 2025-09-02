Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2025

Los ocho tenistas que se impusieron en sus respectivos partidos de octavos de final siguen en carrera por el título en el último Grand Slam de la temporada
Concluyeron este lunes los octavos de final del US Open 2025 y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos.
El último en sellar su clasificación fue Jannik Sinner (1°), número 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito a retener la corona que ganó en 2024. El italiano vapuleó al kazajo Alexander Bublik por un triple 6-1 y su próximo oponente será su compatriota Lorenzo Musetti (10°), verdugo del español Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1. El otro cruce de la parte alta del cuadro será entre Felix Auger-Aliassime (25°) y Alex De Miñaur (8°). El canadiense eliminó al ruso Andrey Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4 mientras que el australiano sacó del campeonato al suiza Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1.
En la parte baja del cuadro Novak Djokovic (7°) chocará en cuartos de final frente al local Taylor Fritz (4°). El serbio no tuvo problemas con el alemán Jan-Lennard Struff y le ganó por 6-3, 6-3 y 6-2 en tanto que el norteamericano tampoco cedió sets frente al checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3 y celebró por 6-4, 6-3 y 6-3.
El también checo Jiri Lehecka (20°), tras imponerse al francés Adrian Mannarino por 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2, se medirá con el español Carlos Alcaraz (2°), quien dejó atrás a Arthur Rinderknech por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.
Resultados de los octavos de final
- Jannik Sinner (1°) a Alexander Bublik por 6-1, 6-1 y 6-1.
- Lorenzo Musetti (10°) a Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1.
- Felix Auger-Aliassime (25°) a Andrey Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4.
- Alex De Miñaur (8°) a Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1.
- Novak Djokovic (7°) a Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2.
- Taylor Fritz (4°) a Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3.
- Jiri Lehecka (20°) a Adrian Mannarino por 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2.
- Carlos Alcaraz (2°) a Arthur Rinderknech por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.
Cronograma de los cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) vs. Lorenzo Musetti (10°) - Miércoles 3 de septiembre.
- Felix Auger-Aliassime (25°) vs. Alex De Miñaur (8°) - Miércoles 3 de septiembre.
- Novak Djokovic (7°) vs. Taylor Fritz (4°) - Martes 2 de septiembre desde no antes de las 21.30 en el estadio Arthur Ashe.
- Jiri Lehecka (20°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 2 de septiembre desde no antes de las 14 en el estadio Arthur Ashe.
Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
