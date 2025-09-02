Así quedó el cuadro de cuartos de final del US Open 2025

Concluyeron este lunes los octavos de final del US Open 2025 y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos.

El último en sellar su clasificación fue Jannik Sinner (1°), número 1 del ranking mundial de la ATP y máximo favorito a retener la corona que ganó en 2024. El italiano vapuleó al kazajo Alexander Bublik por un triple 6-1 y su próximo oponente será su compatriota Lorenzo Musetti (10°), verdugo del español Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1. El otro cruce de la parte alta del cuadro será entre Felix Auger-Aliassime (25°) y Alex De Miñaur (8°). El canadiense eliminó al ruso Andrey Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4 mientras que el australiano sacó del campeonato al suiza Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1.

En la parte baja del cuadro Novak Djokovic (7°) chocará en cuartos de final frente al local Taylor Fritz (4°). El serbio no tuvo problemas con el alemán Jan-Lennard Struff y le ganó por 6-3, 6-3 y 6-2 en tanto que el norteamericano tampoco cedió sets frente al checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3 y celebró por 6-4, 6-3 y 6-3.

El también checo Jiri Lehecka (20°), tras imponerse al francés Adrian Mannarino por 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2, se medirá con el español Carlos Alcaraz (2°), quien dejó atrás a Arthur Rinderknech por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.

Novak Djokovic sigue en carrera por el título en el US Open 2025 y su próximo rival es Taylor Fritz CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Resultados de los octavos de final

Jannik Sinner (1°) a Alexander Bublik por 6-1, 6-1 y 6-1.

a Alexander Bublik por 6-1, 6-1 y 6-1. Lorenzo Musetti (10°) a Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1.

a Jaume Munar por 6-3, 6-0 y 6-1. Felix Auger-Aliassime (25°) a Andrey Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4.

a Andrey Rublev (15°) por 7-5, 6-3 y 6-4. Alex De Miñaur (8°) a Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1.

a Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1. Novak Djokovic (7°) a Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2.

a Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2. Taylor Fritz (4°) a Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3.

a Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3. Jiri Lehecka (20°) a Adrian Mannarino por 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2.

a Adrian Mannarino por 7-6 (4), 6-2, 2-6 y 6-2. Carlos Alcaraz (2°) a Arthur Rinderknech por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.

Cronograma de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) vs. Lorenzo Musetti (10°) - Miércoles 3 de septiembre.

Felix Auger-Aliassime (25°) vs. Alex De Miñaur (8°) - Miércoles 3 de septiembre.

Novak Djokovic (7°) vs. Taylor Fritz (4°) - Martes 2 de septiembre desde no antes de las 21.30 en el estadio Arthur Ashe.

Jiri Lehecka (20°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Martes 2 de septiembre desde no antes de las 14 en el estadio Arthur Ashe.

El cuadro de cuartos de final del US Open masculino, tras los octavos ATP

Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

Tabla de campeones del US Open